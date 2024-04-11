شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين فعال خلال العيد يخلصك من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب أغلبنا القليل من الدهون والكيلو جرامات خلال شهر رمضان المنقضى، وذلك لأن البعض يخطئ فى الأساليب الغذائية وطريقة تناول الطعام والكميات وتحديدها والتحكم فى السعرات الحرارية خلال صيام رمضان، ليخرج كل منا فى أيام العيد ونحن مكتسبين العديد من الكيلو جرامات الزائدة.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع إيفرى داى هيلث المعنى بالصحة العامة فإن هناك بعض التمارين التي تعمل على حرق الدهون المكتسبة حديثا بشكل السريع، ويمكنك خلال أيام العيد وما بعدها الالتزام بها للتخلص من نحو ثلاثة أو أربعة كيلو جرامات من الوزن الزائد، وهذا التمرين هو ما يسمى تمرين القرفصاء.

تمرين القرفصاء بشكل عام أحد أهم التمرينات التى تساعد على حرق الدهون في أماكن متعددة من الجسم وعضلات كثيرة منه، ويعمل على التخلص من الدهون بشكل سريع لفاعليته وبساطته في الوقت ذاته، فيمكنك القيام به أثناء تواجدك في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصالات الرياضية أو إلى بذل مجهود وخطوات شاقة.

تمارين القرفصاء تتم من خلال إبعاد القدمين والإمساك بقبضة اليد، والانخفاض رويدا بالجسم فى وضع القرفصاء ثم الوقوف مرة أخرى وتكرار هذه العملية.

هذه التمارين تساعد بشكل كبير على جعل الجسم مشدودا وتلعب على عضلات الظهر والوركين والمؤخرة والفخذين، وكذلك الكتفين واليدين كلها فى حركة واحدة، وهو ما يساعد على تقوية عضلات هذه المناطق وأعصابها والعمل على الحرق السريع ومقاومة الوهن والضعف، والخمول ومقاومة الشعور بالألم.

وهذا التمرين فعال يعمل على حرق الدهون بشكل سريع إذا ما التزم به الإنسان يوميا لمدة حوالي ثلث الساعة خاصة خلال أيام العيد وما بعدها.

يمكنك رؤية نتيجة هذا التمرين على وزنك وعلى قوة تحمل جسمك للجهد العضلى بعد انتهاء العيد بنحو ثلاثة أيام من الالتزام والانتظام اليومي على هذا التمرين الخارق.

يمكن زيادة فعالية هذا التمرين من خلال الإمساك بكرة أو دامبل خفيف كإحدى الأدوات الرياضية السهلة المتواجدة في المنزل.