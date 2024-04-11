كيف تخفض نسبة الكوليسترول الضارّ “10%”؟.. “النمر”: ملء كفك مكسرات يوميًّا!

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كيف تخفض نسبة الكوليسترول الضارّ “10%”؟.. “النمر”: ملء كفك مكسرات يوميًّا! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن الكمية التي يحتاجها الفرد يوميًّا من المكسرات لخفض “10%” من نسبة الكوليسترول الضار.
وأوضح “النمر”، عبر حسابه على منصة “إكس”، يقول: “تناوُل 40 جرامًا من المكسرات يوميًّا -تقريبًا ملء كف اليد- من اللوز والجوز والبندق والفستق؛ يخفض الكوليسترول الضارّ في الدم بنسبة 7-10%”.