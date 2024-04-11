صحة ورشاقة

كيف تخفض نسبة الكوليسترول الضارّ “10%”؟.. “النمر”: ملء كفك مكسرات يوميًّا!

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن الكمية التي يحتاجها الفرد يوميًّا من المكسرات لخفض “10%” من نسبة الكوليسترول الضار.

 

 

 

وأوضح “النمر”، عبر حسابه على منصة “إكس”، يقول: “تناوُل 40 جرامًا من المكسرات يوميًّا -تقريبًا ملء كف اليد- من اللوز والجوز والبندق والفستق؛ يخفض الكوليسترول الضارّ في الدم بنسبة 7-10%”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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