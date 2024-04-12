شكرا لقرائتكم خبر عن لو خارجين فى العيد.. سناكس صحى ومفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خروجات ونزهات العيد أحد أهم مظاهره الهامة والصحية التى تشعرك بالسعادة، وتجعلك تدخل فى طقوسه، فالعيد فرحة، والنزهة والخروجات أحد أهم الأفعال الصحية التى يمكن القيام بها فى أيامه.

خلال النزهات لا يمكنك توفير بعض الأطعمة الصحية لأن الخيارات تكون محدودة، ولأن تناول الطعام فى الخارج قد يصيبك بالحيرة لقلة الخيارات المفيدة والصحية، استلزم بالضرورة الاهتمام بتقديم خيارات صحية مفيدة لهم، لذا نقدم مجموعة من السناكس أو الوجبات البينية الصحية التى يمكن للأطفال الاعتماد عليها وتناولها خارج المنزل يمدهم بالطاقة والحيوية والصحه، وفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث المعنى بالصحة:

الشيكولاتة منخفضة السكر أو الدارك مفيدة لطفلك وتدعم صحته وتعزز من مناعته وقوته وتعطيه بعض الطاقة

التمر أحد أهم الخيارات التى يمكن الاهتمام بتناولها خارج المنزل وإعطاء الطاقة والحيوية للطفل

شرب اللبن الحليب الذى يساعد على تعزيز صحة الأمعاء وتعزيز صحة الإخراج وسلامته فضلا عن تبطين المعدة والاستفادة من فوائده وترطيبه

الفشار الصحى والمفيد دون إضافة المحليات إليه

الاهتمام باصطحاب مجموعة من الفواكه مثل التفاح الموز، وكذلك الفراولة والبرتقال الصحى المفيد فى تعزيز صحة المناعة وقوتها ودفاعات الجسم وتعزيز صحة الطفل ونشاطه

المشروبات الصحية التى نستخلصها من الفاكهة الطبيعية دون إضافة السكر