شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة للحماية من اكتئاب الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من تقلبات مزاجية شديدة أثناء تغيرات الطقس، فهناك اكتئاب الشتاء والخريف، والصيف والربيع، فيتعرض المصاب للشعور بالحزن الشديد، وعدم الرغبة فى القيام بأى نشاط، وأيضا عدم الرغبة فى التحدث مع أى شخص.

وأكد الدكتور محمد جمعة استشارى الطب النفسى فى كلية طب أسيوط، فى تصريح خاص، أن أعراض هذا النوع من الاكتئاب، هى الشعور بالحزن والبكاء بسهولة، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، والشعور بالتعب والإرهاق، وعدم القدرة علي التركيز، الرغبة الملحة بالنوم، وعدم الرغبة في تناول الطعام، والقلق والتوتر.

وقدم استشارى الطب النفسى بعض النصائح للحماية من اكتئاب الربيع، ومنها..

- التعرض لأشعة الشمس في الصباح من الحيل النفسية الجيدة التي تزيد من إفراز هرمون الميلاتونين، كما أن الجلوس في الهواء والشمس يقلل حدة الإكتئاب.

- العقل السليم فى الطعام الصحى لذا عليك تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تزيد من شعورك بالسعادة، وتحسن صحتك النفسية، ومنها الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون.

- ممارسة الرياضة لها دور كبير في تحسن صحتك النفسية، وتقلل حدة التوتر والقلق، وتعمل على زيادة إفراز هرمونات السعادة، ولذا عليك المشي في الهواء يوميا 15 دقيقة.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم يحسن حالتك النفسية، ويحد من تعرضك لتقلبات المزاج، ولذا النوم يجب أن يكون من 6 إلي 8 ساعات في اليوم.

- قلل من تناول الكافيين لتجنب الشعور بالقلق والأرق، خاصة في المساء.