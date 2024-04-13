خبراء يكشفون عن 4 أشياء تساعد على بقاء كليتيك سليمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

كشف عدد من الخبراء عن بعض النصائح التي يمكن القيام بها للمساعدة في الحفاظ على الكلى سليمة، والتي جاءت كالتالي:

1/ لا تدع كليتيك تجف

يوصي الخبراء بالتأكد من شرب كمية مناسبة من السوائل كل يوم. ويعد شرب الماء أفضل وسيلة للحفاظ على رطوبة الكليتين، ولكن لا بأس أيضا بشرب أي سوائل أخرى مثل الشاي أو المشروبات بنكهة الفاكهة.

2/ فكر فيما تأكله

يوضح الخبراء أن إضافة الملح إلى الطعام يزيد من ضغط الدم، وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم على مدى فترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الكلى، وفق المرصد.

ومن السهل معرفة كمية الملح التي تتناولها عند إضافتها مباشرة إلى وجبتك أو عند إضافتها إلى الطهي، ولكن يجب الانتباه إلى الأطعمة التي يتم استهلاكها يوميا والتي تحتوي على الكثير من الملح، مثل البرغر والنقانق والجبن والأسماك المدخنة ورقائق البطاطس. كما يمكن أيضا أن تكون الوجبات الجاهزة والصلصات المعبأة مالحة جدا، بالإضافة إلى مكعبات المرق والتوابل.

3/ الإقلاع عن التدخين

يعرف بأن التدخين مضر بالكليتين لأنه يغلق الأوعية الدموية في الكلى ويزيد أيضا من ضغط الدم. ولذلك سيكون من الأفضل الإقلاع عن التدخين.

4/ ممارسة الرياضة

ليس من الضروري أن تكون ممارسة التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، بل تأكد من أن قلبك يضخ بقوة كل يوم عن طريق المشي بسرعة أو صعود السلالم. ويمكن لهذه الممارسة أن تساعد كليتيك من خلال الحفاظ على وزن صحي.