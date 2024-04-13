7 أسباب لـ آلام الكعبين.. تنبيه مهم لكبار السن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – متابعات

يعاني البعض من مشاكل وآلام الكعبين خاصة لدى كبار السن، والتي تتطلب استشارة الطبيب المعالج للحصول على العلاج والوصف المناسب للحالة الطبية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعض الأسباب لآلام الكعبين كما يلي:

أسباب اﻵم الكعبين:

١. التهاب وتر الكعب

٢. التهاب بطانة القدم

٣. النقرس بسبب كثرة تناول اللحوم

٤. سمنه مفرطة مع الوقوف والمشي على أرض صلبة.

٥. الكسور

٦. الروماتيزم

٧. الالتواء sprain

تحذير مهم لكبار السن

ويؤكد الأطباء أهمية مراجعة كبار السن للطبيب فورًا في حالة الشعور بآلام الكعبين للحصول على العلاج المناسب ومنع تطور الحالة الصحية.