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القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم، هو حالة يبذل فيها الدم ضغطًا متزايدًا على جدران الشرايين، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة مستويات ضغط الدم لديك ويسمى ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" لأن الحالة عادة لا تظهر عليها أي أعراض ولكنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى إذا تركت دون علاج، وفقًا لموقع "تايمز ناو".

8 تغييرات فى نمط حياتك تضبط ضغط الدم بدون أدوية فقدان الوزن

يميل ضغط دمك إلى الارتفاع مع زيادة وزنك، لذلك، فقدان الوزن أحد أفضل الطرق لإدارة مستويات ضغط الدم لديك. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن ولو قليلاً يمكن أن يفيد مستويات ضغط الدم لديك.

من المهم جدًا أن تمارس التمارين الرياضية بانتظام لأنها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بحوالي 5 إلى 8 ملم زئبق. تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على منع تحول ضغط الدم المرتفع بشكل عرضى إلى مرض ارتفاع ضغط الدم .

نظام غذائى صحى

اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وقليلة الدهون المشبعة والكوليسترول كما أن البوتاسيوم الموجود في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من آثار الملح على ضغط الدم.

تقليل تناول الملح

من المهم تقليل تناول الملح (الصوديوم) يمكن أن يساعد تقليل الملح في خفض ضغط الدم المرتفع بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق.

الإقلاع عن التدخين

يؤدي التدخين إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، لذلك من المهم التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين النوم

النوم هو جانب مهم من الصحة العامة عندما تنام أقل من ست ساعات كل ليلة لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب أيضًا العديد من المشكلات الصحية الأخرى مثل توقف التنفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساق وغيرها.

تغلب على التوتر

الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. من المهم أن تتعامل مع التوتر لخفض ضغط الدم حاول واتبع التقنيات التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات التوتر لديك، وبالتالي تحسين ضغط الدم لديك.

مراقبة ضغط الدم

تأكد من فحص مستويات ضغط الدم لديك بانتظام في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا زيارة طبيبك لإجراء الفحوصات على فترات منتظمة.