شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأكثر الأطعمة حموضة يجب عدم الإسراف فى تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحموضة توجد بنسب معينة فى جميع الأطعمة فهناك أطعمة عالية الحموضة وأخرى قليلة الحموضة، ويرجع خطورة وجود الحموضة في الأطعمة إلى أن الإسراف فيها قد يتسبب في بعض الأضرار هذا ما اكده تقرير نشر في موقع ماديسين نت المعني بالصحة العامة.

تابع التقرير أن هناك الكثير من الأطعمة التي تتسم بحمضيتها الشديده والعالية والتي إذا ما اسرفنا في تناولها كان ذلك خطرًا وضررًا على المسالك البولية لدينا فضلاً عن أنها قد تتسبب في بعض الأمراض مثل التهابات المفاصل المختلفة فضلاً عن حصوات المسالك البولية وأيضًا قد تؤثر على صحة العضلات والعظام بشكل ملموس، قد تؤثر أيضًا دون شك على الكليتين فضلاً عن تأثيرها المباشر على وظائفهما أيضًا.

تابع التقرير أن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض أو الأطعمة الحمضية كما تعرف، ومن أهم وأشهر هذه الاطعمة:

-مشروبات الصودا أو المشروبات الغازية التي تحتوي على كم كبير من الحمض بشكل مركز

-الأسماك بأنواعها تختلف درجة الحمضية من نوع إلى آخر ولكنها تحتوي عليها

-الصلصة والتوابل قد تكون سببًا في الحمضية التي تصل للجسم لذا لابد من تقليل تناولها

-الأطعمة الغنية بالنشا أحد أهم أنواع الأطعمة التي يجب تجنب تناول الكثير منها لأنها تحتوي على نسبة حمض عالي

-اللحوم المصنعة بأنواعها وأشكالها المختلفة وبنسبها المختلف تحتوي على نهائي من الاحماض يجب تجنبها ايضا

-الشوكولاته الساخنة تعد من اهم المشروبات التي تحتوي النسبة عالية من الأحماض لسه يجب عدم الاسراف في تناولها