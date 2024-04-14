شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات غذائية لمرضى السكرى لضبط معدلاته فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأغذية الغنية بالدهون والسكر يمكن أن يزيد من صعوبة إدارة مرض السكري، ويعمل على ارتفاع معدلات سكر الدم ولذلك لابد من الحرص عند تناول مثل هذه الوجبات لتفادى الاعراض المزمنة التي يمكن ان يسببها هذا الارتفاع، وفقًا لما نشره موقع helpguide

وبحسب ما نشره موقع جمعية السكرى البريطانية، فانه يجب اتباع بعض الارشادات الصحية لتجنب اى اعراض من شانها التاثير على صحة مرضى السكر بعد تناول هذه الأطعمة، ولا يزال بإمكانك تناول الأطعمة السكرية إذا كنت مصابًا بداء السكرى، ولكن بكمية بسيطة وبتعديلات بسيطة،على سبيل المثال يمكنك استبدال السكر العادي بالسكر الدايت واستخدام الحليب نصف الدسم أو المنزوع الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم.

ويجب أن تحافظ على رطوبتك عن طريق شرب المشروبات الخالية من السكر، بدلًا من المشروبات الغازية أو العصائر التي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر المضاف ويمكنك أيضًا تقليل كمية الدهون في طعامك ، على سبيل المثال عن طريق شواء اللحم بدلاً من القلي.

وإذا كنت تتناول حلوى ، فحاول إجراء تغييرات صغيرة على الوصفات التقليدية لجعلها أكثر صحة تعتبر سلطة الفاكهة مع الزبادي العادي المحلى بالفواكه أو حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة بديلا.

ويجب أن تنتبه إلى كميات الطعام التى تتناولها ولا تفرط فيها وحاول أن تكثر من تناول الخضروات التى تساعدك على الشعور بالشبع ، وتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع يمكنك أيضًا تجربة استخدام أطباق أو أوعية أصغر حجمًا لمساعدتك في إدارة كميات الطعام التى تتناولها.

جرب الطهي باستخدام أرز الحبوب الكاملة بدلاً من الطهي بالأرز الأبيض: سيتم امتصاص أرز الحبوب الكاملة بشكل أبطأ فى الدم ، مما يساعد على إبطاء سرعة ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.