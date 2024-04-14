شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت حبة أفوكادو يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأفوكادو واحد من الخيارات الصحية التى يجب عليك تضمينها لنظامك الغذائى اليومى من أجل تحسين صحتك والوقاية من الأمراض، وفقًا لتقرير موقع "Food-tv".

ووفقًا للدراسة التى أجريت بقسم علوم التغذية بولاية بنسلفانيا، درس الباحثون كيف تؤثر تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا على جودة النظام الغذائي بشكل عام، حيث تشير جودة النظام الغذائي إلى اتباع نظام غذائى متنوع ومتوازن وصحي، يوفر الطاقة وجميع العناصر الغذائية الأساسية للنمو وحياة صحية ونشطة.

ووفقًا للدراسة التى أجريت على 1008 مشاركين مقسمين إلى مجموعتين لمدة 26 أسبوعًا، قال الباحثون إن المشاركين الذين تناولوا ثمرة الأفوكادو يوميًا شهدوا تحسنًا ملحوظًا على صحتهم بشكل عام، خاصة أن الأفوكادو طعام غني بالعناصر الغذائية الصحية.

أوضح الباحثون أن جودة النظام الغذائي للمشاركين تحسنت عندما تناولوا الأفوكادو بدلاً من الأطعمة غير الصحية في نظامهم الغذائي، حيث استخدم المشاركين فى الدراسة الأفوكادو كبديل لبعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من الحبوب المكررة والصوديوم.

وأوضح الباحثون أن استهلاك الأفوكادو يوميًا ساعد المشاركين في الدراسة على زيادة استهلاكهك من الخضروات، والتقليل من استهلاك الخيارات غير الصحية.