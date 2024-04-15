شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر السمنة على فرصتك فى الحمل.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تساهم العديد من العوامل في التأثير على فرص الحمل، إلا أن السمنة أو زيادة الوزن هي مساهم كبير في هذه الحالة، نوضح في التقرير التالى كيف يمكن أن يؤثر الوزن غير الصحي على الخصوبة.

أوضح الدكتور حاتم محمد استشارى النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن السمنة بالرغم من أنها عامل للعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والضغط وغيرها، إلا أنها تؤثر بصورة كبيرة على الخصوبة.

وأشار استشارى النساء لـ"الخليج 365"، إلى أن النساء اللاتى تعانين من زيادة الوزن المفرط أو السمنة لديهن فرص أكبر لخطر العقم والإجهاض، وذلك بسبب أن السمنة قد تؤدى إلى خلل في التوازن الهرمونى بالجسم وحدوث خلل في هرمونات الأستروجين هذا الخلل قد يؤثر بدوره على انتظام الدورة الشهرية وحدوث مشاكل في التبويض وانخفاض جودة البويضات، ما قد يجعل من الصعب الحمل بشكل طبيعي.

أيضًا قد تسبب السمنة على إصابة المرأة بمتلازمة تكيس المبايض ما يسبب انقطاع وعدم انتظام في الدورة الشهرية، ما يعيق الخصوبة عن طريق التسبب في عدم انتظام الإباضة أو حتى الغياب التام للإباضة.

طرق تحسين فرصك في الحمل

اعتماد نمط حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وإدارة التوتر

الحفاظ على وزن صحى

تناول بعض الأدوية لتحسين التبويض وزيادة فرص نجاح التلقيح الصناعي (بوصفة من الطبيب فقط).