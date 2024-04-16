شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة تمنع آثار الجروح على الجلد ..استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

الجروح أنواع وأشكال ودرجات، وعن الأثر الذى يتركه الجرح على سطح الجلد يقول الدكتور عبد الرحمن عصفور استشارى الحروق والاسعافات الأولية طب القاهرة، أنه يمكن من خلال بعض النصائح والخطوات السريعة التخلص من فكرة تأثير الجرح وتركه أثرا على الجلد بشكل واضح فيما بعد مثلما يحدث مع أغلب الجروح.

ويوضح الدكتور عبد الرحمن أن الجروح السطحية يمكن ببساطة التخلص من اثرها، لأنه كلما كان الجرح سطحى كلما كان أسرع في الاستشفاء والالتئام، ومن أهم الخطوات التي يجب اتباعها :

يجب أن نقوم بتطهير الجرح أيا كان نوعه سريعا



نقوم بربط الجرح بشاش نظيف معقم ولا يجب أبدا ملامسته لأقمشة متسخة أو ربطه بشئ غير نظيف



المناعة الجيدة تجعل الأثر أقل، هذا ما أكده الدكتور عبد الرحمن موضحا أن المناعة تعزز استشفاء الجرح

كلما بدئنا في طلب المساعدة باكرا من المستشفى كلما كان التئامه أسرع، إذا كان الجرح غائرا

الجراحين يهتمون بطبيعة الغرز بالنسبة للجروح العميقة التي تحتاج لغرز على سيبل المثال، لأن هذا الأمر من شأنه أن يقلل التليفات

المراهم السليكون تساعد على الالتئام بشكل سريع دون ترك أثر يصفه الطبيب المختص بنوعية وتركيز معين