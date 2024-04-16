شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمنع زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين؟ والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي التدخين إلى إضعاف حاسة الشم والتذوق لديك، لذلك بعد الإقلاع عن التدخين، غالبًا ما يبدو الطعام أكثر جاذبية. قد تكتسب وزنًا أيضًا إذا استبدلت إشباع ابتدخين بتناول أطعمة غير صحية. لذلك، من المهم إيجاد طرق صحية أخرى للتعامل مع مشاعر التوقف مثل التوتر أو القلق أو الملل بدلاً من الأكل غير الصحى وفقا لما نشره موقع helpguide

الخطوات

رعاية نفسك

بدلا من اللجوء إلى السجائر أو الطعام عندما تشعر بالتوتر أو القلق أو الاكتئاب، تعلم طرقًا جديدة لتهدئة نفسك بسرعة . استمع إلى الموسيقى المبهجة، أو ألعب مع حيوانك الأليف، أو تناول كوبًا من الشاي الساخن.

تناول وجبات صحية ومتنوعة

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والدهون الصحية، وتجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية والمقلية والأطعمة الجاهزة.

تعلم أن تأكل بانتباه. من خلال إزالة عوامل التشتيت عند تناول الطعام، يصبح من الأسهل التركيز على مقدار ما تأكله والتناغم مع جسمك وما تشعر به حقًا. وهل ما زلت جائعًا حقًا أو تأكل لسبب آخر

أشرب الكثير من الماء

شرب ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية 8 أكواب ستساعدك على الشعور بالشبع وتمنعك من تناول الطعام عندما لا تشعر بالجوع، وسيساعد الماء أيضًا على طرد السموم من الجسم.

المشى

لن يساعدك ذلك فقط على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على الوزن ، ولكنه سيساعد أيضًا على تخفيف مشاعر التوتر والإحباط التي تصاحب الانسحاب من التدخين.

العلاجات التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين

هناك العديد من الطرق المختلفة التي نجحت في مساعدة الأشخاص على التخلص من عادة التدخين. على الرغم من أنك قد تنجح في الطريقة الأولى التي جربتها، فمن المرجح أن تضطر إلى تجربة عدد من الطرق المختلفة أو مجموعة من العلاجات للعثور على أفضل الطرق بالنسبة لك.

الأدوية



يمكن لأدوية الإقلاع عن التدخين أن تخفف أعراض الانسحاب وتقلل الرغبة الشديدة في التدخين. وتكون أكثر فعالية عند استخدامها كجزء من برنامج شامل للإقلاع عن التدخين يراقبه طبيبك.

العلاج ببدائل النيكوتين

يتضمن العلاج ببدائل النيكوتين "استبدال" السجائر ببدائل النيكوتين الأخرى، مثل لبان النيكوتين، أو اللصقات، أو الأقراص، أو جهاز الاستنشاق، أو رذاذ الأنف، فهو يخفف بعض أعراض الانسحاب عن طريق توصيل جرعات صغيرة وثابتة من النيكوتين إلى جسمك دون القطران والغازات السامة الموجودة في السجائر



العلاج السلوكي

يرتبط إدمان النيكوتين بالسلوكيات أو الطقوس المعتادة المرتبطة بالتدخين. يركز العلاج السلوكي على تعلم مهارات التأقلم الجديدة وكسر تلك العادات.