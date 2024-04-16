شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للصيام فى شهر شوال بطريقة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكثيرين على الصيام شهر شوال لقضاء الستة أيام البيض، وغيرها من أيام الصيام الأخرى، وعنها قال الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي قصر العيني أن الصيام في شهر شوال يحتاج إلى الكثير من النصائح التي يجب إتباعها للحفاظ على الصحة.

تابع الدكتور محمد موضحا أن الصيام بشكل عام يساعد الجسم على تعزيز المناعة وتحسين الهضم وتعزيز تنظيف الجسم من السموم كديتوكس طبيعي فضلا عن أنه يعزز من صحة وسلامة الإخراج وتنظيمه

ومن أهم النصائح العامة التي يجب الإلتزام بها سواء صحيا أو غذائيا أو بدنيا:

الإلتزام بتناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخس والخيار والجرجير والبقدونس

الإهتمام بالحركة بعد تناول وجبة الفطور أول وجبة في اليوم بعد أذان المغرب

الاهتمام بضرورة بدء الإفطار بطبق تمهيدي مثل الشوربة أو البلح أو التمر

تقليل حدة تناول الأطعمة الضارة مثل المقليات والدهون والسكريات والعصائر

ضبط النوم وساعات بشكل كافي ولساعات كافية لتعزيز سلامه وصحة الجسم أثناء الصيام

الإهتمام بتناول وجبات كاملة ومتكاملة بعد الإفطار وذلك لتعزيز الصحة والسلامة وتنظيف الجسم من سمومه



