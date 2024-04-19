شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الاكتئاب الصباحي وطرق تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم القدرة على الإفاقة والتركيز عند الاستيقاظ صباحا، والتعب والرغبة في استكمال النوم تعتبر من أعراض الاكتئاب الصباحي، ويوضح الدكتور وليد يوسف استشاري الطب النفسي في كلية طب اسيوط، أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالاكتئاب الصباحي، ومنها التغيرات الهرمونية الناتجة عن انخفاض هرمون الكورتيزول، مما يزيد لديك الشعور بالتعب والحزن، كما أن إصابتك بالأرق تعد من أبرز الأسباب، لافتا أن تغيير نمط الحياة كعدم تناول طعام صحي، وقلة النوم وعدم القيام بأي أنشطة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالاكتئاب الصباحي.

وقدم استشاري الطب النفسي، أبرز الأعراض المرتبطة بمرض الاكتئاب الصباحي، ومنها:

- صعوبة الاستيقاظ من النوم.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

- عدم القدرة على التركيز.

- الشعور بالقلق والتوتر.

- فقدان الشهية.

- تغلب الافكار السلبية.



وهناك العديد من الحيل الصحية التي تساعد في التغلب علي الاكتئاب الصباحي، ومن أهمها تحديد مواعيد النوم اليومية والحصول علي قسط كافي من النوم من 7 إلى 8 ساعات، تناول طبق من السلطة الخضراوات والفواكه يوميا يعد من الحيل الصحية الجيدة للحد من أعراض الاكتئاب الصباحي، كما أن مارسة أي نشاط يومي يحسن المزاج، ويحد من التوتر

