شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها واحميه.. أطعمة تحتوي على سكر خفي تضر بصحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصائر الفاكهة والزبادي المنكه مليئة بالسكر والمواد المضافة والمكونات غير الصحية الأخرى، وهذا وفقًا لموقع hindustantimes.

فهذه الأطعمة التي تبدو غير ضارة محملة بكمية كبيرة من السكر والملونات الاصطناعية أو المواد الكيميائية التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأطفال، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض نمط الحياة الأخرى.

وينصح الخبراء بإدراج البدائل غير المصنعة لهذه الأطعمة، يمكن للوجبات الخفيفة محلية الصنع المصنوعة من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والمكونات الصحية الأخرى أن تساعد في جعل وجبة طفلك أكثر صحة.

وقدم التقرير أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والتي تؤثر على صحة طفلك، ومنها:

- حبوب الإفطار

تحتوي على الكثير من السكر المضاف، ويمكنك إستبدالها بالشوفان.

- الزبادي المنكه

يحتوي على نسبة عالية من السكر، يجب تجنب الزبادي بنكهات الفاكهة لأنه غالبًا ما يحتوي على سكريات إضافية، اختر الزبادي العادي بدلًا من ذلك، ثم استخدم الفاكهة الطازجة لتحليته.

- عصير الفاكهة

قد يحتوي عصير الفاكهة على مصادر سكر مخفية على الرغم من مظهره الصحي. السكريات الطبيعية، حتى في عصير الفاكهة 100٪، يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة. التشجيع على استهلاك الفواكه الكاملة والحد من شرب العصير.

- الأطعمة المعلبة

تحتوي الكثير من الأطعمة المعلبة المناسبة للأطفال، مثل وجبات الفاكهة الخفيفة والمقرمشات وبعض الوجبات الخفيفة اللذيذة، على سكريات مقنعة، واختيار الأطعمة التي تحتوي على أكبر قدر من المكونات الكاملة وأقل كمية من السكر المضاف.

