شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مضاعفات صحية لتجويع نفسك رغبة في النحافة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمتع بقوام رشيق ومثالى رغبة رغبة يحاول الكثيرين تحقيقها، فالجسم المثالى دون دهون زائدة أو ضمنة موضعية أمر ضروري، ولكن في ظل هذا السعي وتحقيق هذا الحلم، ييلجأ البعض لأساليب غير صحية، مثل التجويع الشديد.

ووفقا لتقرير نشر في موقع pinkvilla فإن التجويع الشديد والامتناع عن تناول الطعام رغبة في النحافة، من أهم اضطرابات الطعام، التي تسبب الكثير من المشكلات الصحية للجسم، ومن أبرز مخاطر التجويع الزائد، أنه لا يعد وسيلة آمنة للتخلص من الوزن، ويسبب الكثير من الاضطرابات الصحية التي تؤثر بشكل مباشر على المناعة وتضعفها

ومن أبرز مخاطر التجويع ونقص التغذية، أن يتأثر الجسم تدريجيا بشكل سلبى، فتتقلص العضلات وتبدأ في الضعف التدريجى، مع اضطراب وظائف بعض أعضاء الجسم، منها اضطراب حالة الرئتين، فضلا عن المبايض لدي السيدات، كذلك فقدان العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوما بعد يوم، مما يقلل من قدرة الجسم والمناعة على الصمود ضد المرض.

تابع التقرير، أن من أضرا رالتجويع الحادة أيضا على الجسم:

الإصابة بالاسهال الحاد

اضطرابات حادة في الأمعاء، مع اضطراب حركية المعدة

اضطراب حاد في عملية الأيض، أي التمثيل الغذائي، وفشل الجسم في امتصاصا العناصر الغذائية الصحية

اضطراب المناعة ونقصانها وزيادة معدل الإصابة بالمرض

الجفاف الحاد وضعف الترطيب مما يصيب الجسم بالوهن والضعف

اضطرابات حادة في الشعر ونموه، وقد يتساقط بشدة

ضعف كثافة العظام وقلتها مما يهدد بالكسور والضعف العام