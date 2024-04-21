شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستخدمي الكحل يوميًا.. نصائح للحفاظ على صحة عينيكِ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأطباء عن أن استخدام الكحل طوال اليوم وعدم استخدام منتج عالي الجودة يمكن أن يشكل خطرًا على عينيكِ، ما يسبب تهيجًا يجعل العين تشعر بالجفاف الشديد، بل ويؤدي إلى الالتهابات، بحسب موقع تايمز ناو.

الآثار الجانبية لاستخدام الكحل لفترة طويلة

قال الأطباء إن استخدام الكحل لفترة طويلة يؤدي إلى انسداد الغدة الدهنية الموجودة في الجفون السفلية والتي تنتج الزيت للحفاظ على الدموع في العينين.

وبما أن الدموع مهمة لترطيب الجسم ومنع الأضرار البيئية، فإن انسدادها يسبب العديد من المشاكل مثل:

قد يؤدي استخدام منتج دون المستوى المطلوب تم تركيبه بشكل غير صحيح إلى تراكم المواد الضارة مثل الرصاص أو المعادن الثقيلة الأخرى.

هذه المعادن تمتصها العين بالكامل وتسبب مشاكل صحية خطيرة عن طريق نشر البكتيريا أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى وزيادة خطر الإصابة بالتهابات العين مثل التهاب الملتحمة.

في كثير من الأحيان، تقوم أقلام الكحل الحادة بتمزيق الطبقة الطبيعية عند وضعها بالعين، ما يؤثر على صحة العين، ويؤدي هذا إلى الجفاف والانزعاج وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين، وهي حالة شائعة تحدث عندما لا تتمكن دموعك من توفير الترطيب المناسب لعينيك.

التهاب الميبوميت هو التهاب مزمن في الغدد الزيتية الصغيرة التي تبطن الجفون العلوية والسفلية، وتفرز غدد الميبوم الميبوم، وهو الزيت الخاص الذي يساعد على تليين عينيك ومنع دموعك من التبخر.

وفقًا للخبراء، عندما تضعى الكحل على عينيكى، يدخل الرصاص إلى الجسم عبر الجلد ويمكن أن يؤدي إلى التسمم، ما يسبب الحساسية.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب الكحل عدم وضوح مؤقت أو اضطراب في الرؤية، عادة ما يكون هذا خفيفًا ويتم حله بمجرد إزالة المنتج.

المواد الكيميائية المستخدمة في الكحل

بعض المواد الكيميائية الضارة المستخدمة في الكحل هي: مظهر الظل أو العين الدخانية التي تصنعيها باستخدام الكحل يرجع إلى مستويات الكربون الأسود في المنتج، عند وضعه على الوجه، يبرز الكحل ملامح مثل عينيك جيدًا، لكنه سيؤذيك على المدى الطويل.

شمع الكرنوبا الأصفر الأساسي

شمع الكرنوبا الأصفر الأساسي يجعل عصا الكحل مقاومة للماء، ويمكن أن يسد الغدد الدهنية الموجودة في العين وهو أمر خطير للغاية على المدى الطويل وبالتالي يساهم في جفاف العين الذي غالبًا ما يصيب النساء فوق سن الخمسين.

البارابين هي مواد حافظة شائعة تستخدم لمنع نمو البكتيريا في منتجات الماكياج. ولكن يتم امتصاصها بسهولة في الجلد مما يسبب العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك الاضطرابات الإنجابية وسرطان الثدي.

طرق للحد من الضرر لعينيك

وفقًا للخبراء، للتخفيف من الأضرار المحتملة، من المهم ما يلي:

اختاري دائمًا منتجات كحل عالية الجودة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة

تجنبي مشاركة مستحضرات التجميل

توقفي عن الاستخدام في حالة حدوث أي ردود فعل سلبية

ممارسات النظافة الجيدة للعين