شكرا لقرائتكم خبر عن المقلاة غير اللاصقة خطر على صحتك.. استبدليها بهذا النوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقالى الطهى غير اللاصقة من الأشياء الأساسية في كل منزل لكنها ليست أفضل شيء لصحتك، على الرغم من أنها لا تلصق الطعام، وفي هذا التقرير نتعرف على مخاطر هذه المقالي وأنواع الأوانى الأفضل لصحتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد الأطباء أن مجرد اتصالك بمادة مسرطنة، لا يعني أنك ستصاب بالسرطان تعتمد فرصتك في الإصابة بالمرض على أشياء كثيرة ومدى تعرضك له وفي كثير من الأحيان، تلعب جيناتك أيضًا دورًا.

وأشاروا إلى أن المقالي المغطاة بمادة التيفلون تجعل الطهي والتنظيف أمرًا سهلاً، ولكنها أيضًا تطلق مواد كيميائية مشبعة بمادة الفلور عند تسخينها في درجات حرارة عالية.

ونصح الأطباء باختيار الأواني الفخار أو المصنوعة من الحديد الزهر كبدائل أكثر أمانًا.

وهناك علاقة عميقة بين المواد المسرطنة والتركيب الجيني الخاص بك، الحمض النووي الخاص بك موجود في جيناتك، مما يساعد على صنع البروتينات تتحكم البروتينات في ملايين العمليات، بما في ذلك الطريقة التي تنمو بها خلاياك وتتكاثر.

وهكذا، عندما تقوم مادة مسرطنة بتغيير الحمض النووي الخاص بك، فإنها تؤدي إلى تفاعل متسلسل يحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.

اعتمادًا على الطفرة أو التغيير المحدد، تبدأ جيناتك في إعطاء تعليمات للخلايا للتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، لتصبح أورامًا سرطانية أو سرطانًا في الدم.

ومع ذلك، يقول الأطباء أن السرطان لا يتطور على الفور وأن المواد المسرطنة تتراكم بمرور الوقت. قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تبدأ المادة المسرطنة في جسمك بالتفاعل المتسلسل الذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.