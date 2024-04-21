شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. تناول جرعة زائدة من فيتامين C يؤثر سلبا على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على كمية كافية من فيتامين C من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ، حيث أن له دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة ، و يدعم جهاز المناعة من خلال تعزيز إنتاج ووظيفة خلايا الدم البيضاء مما يعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

والجرعة الزائدة من فيتامين C، تحدث عادةً عندما يستهلك الشخص جرعات عالية بشكل مفرط من مكملات فيتامين C. و هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو آمن بالنسبة للفرد السليم حيث يتم التخلص من الكمية الزائدة عن طريق البول. و سوء الاستخدام المتكرر من خلال جرعات كبيرة من مكملات فيتامين C يؤدي إلى آثار ضارة، وهذا يعني كمية أكبر من 3000 ملج يوميا.

ويلعب فيتامين C دورًا حاسمًا في تعزيز امتصاص الحديد في الجسم. ويأتي الحديد في شكلين هما حديد من المصادر الحيوانية والحديد من الأطعمة النباتية، ويساعد فيتامين C في امتصاص الحديد عن طريق تحويله إلى شكل أكثر قابلية للذوبان وسهولة الامتصاص.



أعراض الجرعة الزائدة من فيتامين C يمكن أن تشمل مشاكل في الجهاز الهضمي مثل:

إسهال

غثيان

تقلصات المعدة

في الحالات القصوى، يمكن أن تؤدي الجرعات العالية جدًا من فيتامين C على مدى فترة طويلة إلى مضاعفات أكثر خطورة، بما في ذلك حصوات الكلى واختلال توازن الفيتامينات.

