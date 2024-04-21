شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي توصل لوزنك المثالي وتحافظ عليه.. طبيب تغذية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوصول إلى الوزن المثالي هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه، وفى سبيل هذا الهدف قد يخوض البعض تجارب فاشلة فى الدايت باتباع أنظمة دايت سريعة غير صحية تضر بصحتهم، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوصول إلى الوزن المثالي والحفاظ عليه.

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الوصول للوزن المثالي والحفاظ عليه يتطلب بعض الخطوات البسيطة، مضيفا أن أول خطوة هى اختيار الدايت المريح وليس الفعال.

وأوضح أن كل أنظمة الدايت ستجعلك تصل لنتيجة لكن النظام الوحيد الذى يجعلك تحافظ على نتيجته وانقاص وزنك هو النظام الذى تشعر بالراحة وأنت تتبعه.

وتابع قائلا أنه يجب أن تختار مع طبيبك وجبات تحبها مثل الشيكولاته والخبز بحيث تضمنها فى نظامك الغذائي بشكل صحيح يخدم أهدافك فى إنقاص الوزن، وبالتالي لا تشعر بالحرمان.

وأضاف أن جعل النظام الغذائي يحتوي كل الأكلات التى تحبها يجعلك تستمر فى هدف إنقاص الوزن بدون ملل حتى يصبح نظامك الغذائي الصحى أسلوب حياة تستمر عليه طوال حياتك.

وقال الدكتور كريم جمال أن ممارسة الرياضة ضرورية بجانب نظامك الغذائي الصحى، ولكن يجب أن تجعل ممارسة الرياضة كلعبة بالنسبة لك، مع اختيار رياضة تحبها مثل السباحة على سبيل المثال.

وأكد أن في بعض الأحيان يحدث "لخبطة " فى الدايت وهنا يجب ألا تيأس وتفرط فى الاكل بعدها ولكن يمكنك تقليل بعض الأشياء فى باقى وجبات اليوم.



