شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب التعرض لعدم وضوح الرؤية المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدم وضوح الرؤية المفاجئ يمكن أن يكون أحد أعراض المشكلات الصحية التي تتطلب اهتمامًا سريعًا، مثل انفصال الشبكية و الجلوكوما الحادة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأسباب الرئيسية1. انفصال الشبكية

انفصال الشبكية حالة طبية طارئة حيث تنسحب شبكية العين، وهي الأنسجة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين، بعيدًا عن وضعها الطبيعي. وعندما يحدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المفاجئ وغير المؤلم، والذي يوصف غالبًا بأنه "ستارة" أو "ظل" يحجب جزءًا من المجال البصري".

2. الجلوكوما الحادة

الجلوكوما الحادة هي حالة تحدث فيها زيادة مفاجئة في ضغط العين، مما يسبب ألمًا شديدًا في العين، وصداعًا، وغثيانًا، ورؤية ضبابية مفاجئة.

3. السكتة الدماغية

يمكن للسكتات الدماغية أن تعطل تدفق الدم إلى العينين، مما يسبب تغيرات مفاجئة في الرؤية. قد تظهر هذه التغييرات على شكل عدم وضوح الرؤية أو فقدانها في إحدى العينين أو كلتيهما.

4. التهابات القرنية

التهابات القرنية، هي التهابات العين التي تؤثر على القرنية، وهو السطح الشفاف على شكل قبة الذي يغطي الجزء الأمامي من العين. ويمكن أن تحدث هذه الالتهابات بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات ويمكن أن تختلف في شدتها من خفيفة إلى مهددة للبصر. ويؤدي ذلك إلى عدم وضوح الرؤية المفاجئ، مصحوبًا بألم وحساسية للضوء.

5. الاعتلال الشبكي

الاعتلال الشبكي حالة تتميز بتراكم السوائل تحت البقعة، وهو الجزء المركزي من شبكية العين المسؤول عن الرؤية المركزية. وتحدث عادة في عين واحدة، على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر على كلتا العينين في وقت واحد أو في أوقات مختلفة.

6. الآثار الجانبية للأدوية

بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الكولين والستيرويدات، يمكن أن تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المفاجئ كأثر جانبي. إذا واجهت تغيرات في رؤيتك بعد بدء تناول دواء جديد، استشر الطبيب

7. التهاب العصب البصري

التهاب العصب البصري ، وهو العصب الذي يحمل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ. ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى فقدان مفاجئ للرؤية وعدم الراحة.