شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة إفطار تساعد في تنظيم نسبة السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار من الوجبات الضرورية لمريض السكر، حيث أنها مسئولة عن ضبط معدلات السكر فى الدم صباحا وعلى مدار اليوم، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أطعمة الإفطار الصحية لمريض السكر.

الفواكه الحمضية

على الرغم من أن الحمضيات مثل البرتقال واليوسفى تحتوي على السكر الطبيعي، إلا أنها تعتبر ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط، بحسب موقع تايمز ناو.

تعتبر ثمار الحمضيات أيضًا مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن والألياف.

البيض

يعتبر البيض مصدرًا مركزًا للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ربطت العديد من الدراسات استهلاك البيض بتنظيم أفضل لسكر الدم.

اللوز

اللوز مليء بالعناصر الغذائية وهو صحي للغاية. يعتبر اللوز مفيداً لمرضى السكر أيضاً. محتوى المغنيسيوم في اللوز يجعله صحيًا للغاية لمريض السكري عن طريق التحكم في مستويات السكر في الدم.

التوت

تربط العديد من الدراسات تناول التوت بتحسين تنظيم نسبة السكر في الدم. التوت مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في إدارة نسبة السكر في الدم.

الأفوكادو

يقدم الأفوكادو فوائد كبيرة لتنظيم نسبة السكر في الدم. فهي غنية بالدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن، وإضافتها إلى الوجبات قد يحسن إدارة نسبة السكر في الدم.

تساعد هذه الفاكهة أيضًا على تقليل مستويات السكر في الدم والحماية من تطور متلازمة التمثيل الغذائي من خلال فقدان الدهون.

الزبادي اليوناني

وبحسب موقع diabetes food يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة أكبر من البروتين وأقل من الكربوهيدرات لكل وجبة مقارنة بالزبادي العادي.

الجبنة

من الأطعمة الجيدة لمرضى السكرى حاول إضافة الطماطم المفرومة والخيار ورش الشبت

ويمكن تناول الأطعمة التالية أيضا

-دقيق الشوفان وغيرها من أنواع الخبز أو الحبوب الكاملة.

-الفاكهة، وخاصة التوت، والتفاح، والكمثرى، والأفوكادو.

-البذور مثل بذور الشيا أو الكتان أو القنب. تعد إضافة 1-2 ملاعق كبيرة إلى العصير أو الحبوب أو الزبادي طريقة سهلة لتعزيز الألياف في وجبة الإفطار



