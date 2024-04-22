شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحة البريطانية تحدد 4 علامات في الساقين تدل على إصابتك بجلطة دموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS عن 4 علامات فى الساقين قد تشير إلى إصابتك بجلطة دموية خطيرة، موضحة أن جلطات الدم يمكن أن تكون "مهددة للحياة" إذا لم يتم اكتشافها والتعامل معها "بسرعة".

وبحسب موقع "ديلي إكسبريس" يعد تخثر الدم وظيفة أساسية في الجسم لمنع النزيف الزائد عند التعرض للإصابة، ومع ذلك، فإن الجلطات التي لا تذوب من تلقاء نفسها لديها القدرة على أن تصبح خطيرة ومهددة للحياة وذلك لأنها يمكن أن تنتقل في جميع أنحاء الجسم، ما يمنع وصول الدم إلى بعض الأعضاء الحيوية.

أحد الأسباب الرئيسية للسكتة الدماغية على سبيل المثال هو جلطة دموية في الدماغ وإذا وصلت الجلطة إلى الرئتين فإنها يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بالانسداد الرئوي ولذلك، فإن اكتشاف أي من أعراض جلطة الدم يمكن أن يكون منقذًا للحياة.

في كثير من الحالات تتشكل جلطات الدم في الساقين - وهي حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة

ولذلك، تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أربعة أعراض لجلطة دموية مميتة قد تظهر في الساقين.

وتشمل هذه الأعراض:

- ألم و خفقان أو تشنج

- تورم

- احمرار

- الدفء

إذا واجهت هذه العلامات، فيجب عليك حجز موعد عاجل مع الطبيب ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض أيضًا على الذراعين في حالة الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

تدرج هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضًا ضيق التنفس المفاجئ، وألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند التنفس) والسعال أو سعال الدم كعلامات على وجود جلطة دموية تحتاج إلى عناية طبية فورية.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن جلطات الدم "نادرة" لدى الشباب الأصحاء يمكن زيادة خطر الإصابة بالجلطات إذا كنت:

-تقيم في المستشفى أو غادرته مؤخرًا - خاصة إذا كنت لا تستطيع التحرك كثيرًا (مثلًا بعد إجراء عملية جراحية)

- تعانى من زيادة الوزن

- التدخين

- تستخدمين وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة مثل حبوب منع الحمل المركبة أو لصقات منع الحمل أو الحلقة المهبلية

- كان لديك جلطة دموية من قبل

حامل أو أنجبت حديثا

- لديك حالة التهابية مثل مرض كرون أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بجلطة دموية

حافظ على نشاطك، فالمشي بانتظام يمكن أن يساعد فى الوقاية من جلطات الدم.

اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، فأنت أكثر عرضة للإصابة بجلطة إذا كنت تعاني من الجفاف.

حاول إنقاص وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

يجب عليك أيضًا تجنب الجلوس لفترات طويلة دون التحرك ويجب الاقلاع عن التدخين.