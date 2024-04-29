شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لشرب الماء.. يساعد على الحرق ويقلل الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء سر الحياة وكل خلية في الجسم تحتاج إلى الماء، فالمياه مهمة للجهاز الهضمي والقلب والرئتين وغيرها من الأعضاء الحيوية بالجسم.

من جانبه كشف الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية – القصر العينى أن الجسم يتكون من 65 إلى 70%، وعلى الرغم من أن الجسم يمكن أن يستمر دون تناول طعام لمدة قد تصل إلى أسبوع، إلا أن المياه لا تستطيع أن تبقى دون مياه بحد أقصى لمدة يومين لتجنب الجفاف الذى قد يؤثر على الصحة العامة.

وأضاف استشارى التغذية العلاجية أن فوائد المياه تشمل جوانب عديدة في الجسم تشمل التالى:

الحفاظ على الوزن

أوضح الطبيب أن شرب الماء بانتظام قبل الوجبات يمكن أن يساعد في تسهيل الجهاز الهضمي وتقليل شهيتك لذا قد يستخدم لإنقاص الوزن بشكل أكبر وتحسين مقاومة الأنسولين.

يحارب التعب

كشف أن تناول كميات وفيرة من المياه يمنع الجفاف الذى يكون له أثار جانبية على الحالة المزاجية ومستويات الطاقة

الماء يساعد في عملية الهضم

الماء هو أحد المكونات المهمة لحركة الأطعمة والهضم السليم، حيث يساعد الماء على تكسير الطعام الذي تتناوله حتى يمكن امتصاص العناصر الغذائية في جسمك، وبعد شرب الماء تمتص الأمعاء الدقيقة والغليظة الماء، الذي يدخل إلى مجرى الدم ويستخدم لتكسير العناصر الغذائية.

توهج البشرة

كشف الطبيب أن شرب المياه بانتظام يحسن حركة الدم داخل الجسم وبالتالي يساعد على توهج البشرة

بالإضافة إلى ما سبق كشف الطبيب أنه المياه تعل أيضا كديتوكس صحى للجسم للتخلص من السموم، بجانب أهميته لتعزيز العضلات والقلب والرئتين، وزيادة معدل الحرق بالجسم.

