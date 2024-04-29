شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أبرز أعراض الجديري فى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الجدرى المائى، أحد أهم الأمراض التي تصيب الأطفال بشكل خاص، وهو عبارة عن عدوى نتيجة فيروس انتقل للجسم، ويسبب الكثير من الأعراض والعلامات منها الطفح الجلدي والحبيبيات المثيرة للهرش والحكة، والتي تظهر على سطح الجلد، وينتشر بكثر في الأطفال أقل من 12 عامًا، ويسبب الكثير من الأعراض المصاحبة له.

ومن أبرز أسباب الإصابة بالجديرى أن ينشط فيروس النطاقى المعروف، والأطفال الذين يحصلون على التطعيمات الخاصة بهذا المرض يصبحون عند الكبر وفى مراحل النضج أقل عرضة لأية مشكلات تتعلق بفيروس النطاقى أو الحزام النارى كما يطلق عليه.

وعنه قال الدكتور محمد السويد استشارى جراحات الحروق مستشفى رأس التين العام، أن عدوى الجديري تنتشر هذه الأيام وفى هذا التوقيت من فصل الربيع، وذلك لأنها سريعة وسهلة الانتشار، وذلك لأنه أبرز وأهم الأمراض الجلدية الفيروسية المعدية، وتنتشر تلك العدوى بسهولة خاصة في المدارس والحضانات وبين الأطفال في مناطق الألعاب والتجمعات، وذلك لأنه ينتقل من خلال رذاذ الفم، أو الحبوب أو نتيجة الكحة والعطس وتلامس الأطفال واشتراكهم في تناول الطعام سويًا.

ومن أبرز العلامات والأعراض التي تظهر على الطفل الذى يعانى من الجدرى، تتغير درجة حرارته وتصبح أعلى تدرييا قد تتخطى الـ38 ونصف، فضلاً عن آلام بالحلق وآلام بالرأس أيضا، كذلك المشكلات المعوية واضطرابات بالمعدة شديدة، مع بدء ظهور الحبوب الممتلئة بالسوائل في أماكن متفرقة من الجسم، مثل الأعضاء التناسلية، وفروة الرأس، وكذا الأيدي والفم، والساق، هي حبوب حمراء اللون أو وردية.