شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الكثير من السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتشر السكر في كل مكان فى الأنظمة الغذائية الحديثة، وغالبًا ما يكون مخفيًا في الأطعمة والمشروبات المصنعة، في حين أن كميات صغيرة من السكر يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية كلية طب القصر العينى أن تناول الكثير من السكر بشكل منتظم يزيد من معدلات السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم والالتهابات وتصلب الشرايين، وكل هذه المشكلات هي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، لذا ربطت الدراسات بين النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر بأمراض القلب.

وأشار تقرير موقع هيلث سايد أنه عندما تتوقف عن تناول السكر المضاف تمامًا يحدث هذا في جسمك:

زيادة مستويات الطاقة

بدون ارتفاع السكر وتحطمه، تستقر مستويات الطاقة لديك، مما يقلل من التعب ويعزز الحيوية المستدامة طوال اليوم.

تحسين الوضوح العقلي

يمكن أن يؤدي التخلص من السكر إلى زيادة تركيزك وتعزيز الوظيفة الإدراكية، مما يؤدي إلى تحسين التركيز واليقظة العقلية.

تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر

في البداية، قد تشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكر بينما يتكيف جسمك. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تتضاءل هذه الرغبة الشديدة، مما يسمح لك باستعادة السيطرة على اختياراتك الغذائية.

فقدان الوزن

يمكن أن يساهم الاستغناء عن السكر في إنقاص الوزن، حيث يعد السكر مصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية الفارغة التي يمكن أن تؤدي إلى تراكم الدهون الزائدة.

صحة أفضل للبشرة

يرتبط استهلاك السكر بمشاكل الجلد مثل حب الشباب والشيخوخة المبكرة. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن السكر إلى الحصول على بشرة أكثر نقاءً وصحة.