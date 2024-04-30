شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علامات تحذيرية قبل حدوث النوبة القلبية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمة الغالبة للقلق من النوبة القلبية هي عدم القدرة على التنبؤ بها، وغالبًا ما يشار إليه باسم "القاتل الصامت" لأنه عادة لا يظهر أي علامات أساسية، وما يمكن للناس فعله هو معالجة عوامل الخطر الشائعة والانتباه إلى هذه العلامات التحذيرية الثلاث للنوبة القلبية التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ويمكن للناس فعله هو معالجة عوامل الخطر الشائعة والانتباه إلى هذه العلامات التحذيرية الثلاث للنوبة القلبية التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها.

1 - ألم في الصدر أو عدم الراحة

يحدث ألم في الصدر، والمعروف أيضًا باسم الذبحة الصدرية، عادةً عندما يكون هناك ذبحة صدرية وانخفاض في تدفق الدم إلى عضلة بسبب تراكم ما يعرف باللويحات وهي مزيج من الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، على جدران الشرايين. التي تمنع تدفق الدم إلى القلب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر أو عدم الراحة، ويدوم لفترة طويلة أثناء النوبة القلبية، حيث يتم حظر تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب تمامًا.

2 - ضيق في التنفس

عندما يتعلق الأمر بنوبة قلبية، فإن ضيق التنفس هو أحد الأعراض الشائعة. وهذا أيضًا علامة على عدم قدرة قلبك على ضخ الدم المحتوي على الأكسجين بشكل فعال إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما تحرم عضلة القلب من الأكسجين بسبب انسداد الشريان، فإنها تكافح لتعمل بشكل صحيح، و يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب صعوبة في التنفس"، بالإضافة إلى ذلك، فإن استجابة الجسم للتوتر والألم وانخفاض مستويات الأكسجين يمكن أن تساهم أيضًا في ضيق التنفس أثناء الأزمة القلبية.

3 - عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم

قد لا يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض قبل الإصابة بنوبة قلبية. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يفعلون ذلك غالبًا ما يتجاهلون العلامات أو يخطئون فيها بسبب مشاكل صحية أخرى، ويتضمن عدم الراحة في مناطق مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة، ويحدث لأن الأعصاب التي تنقل إشارات الألم من القلب تتصل أيضًا بأجزاء أخرى من الجسم. وعندما تحرم عضلة القلب من الأكسجين، يمكن أن تنشط هذه الأعصاب، مما يسبب الألم أو عدم الراحة في هذه المناطق الأخرى.