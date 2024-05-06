شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. صحة أسنانك قد تؤثر على صحتك الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الدراسات الحديثة ارتباط صحة الفم والإنجاب لدى كل من الذكور والإناث حيث يمكن أن يتأثر عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل بسوء صحة الفم وبالمثل، عند النساء، كما تزداد فرص الإصابة بالعقم قبل الحمل بسبب بكتيريا الفم وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

التهاب دواعم السن

وهو حالة مرضية ناتجة عن سوء نظافة الفم ، قد يزيد من خطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة. يمكن أن تدخل الجراثيم التي تسبب أمراض اللثة إلى مجرى الدم، ما يتسبب في التهاب الجهاز المناعي ومشاكل في الخصوبة.

اللثة المنتفخة والحمراء والحساسة

الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب والنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة.

صحة الفم وخصوبة الذكور

عندما يكون لديك مشاكل صحية في الفم ، مثل أمراض اللثة ، والتجاويف ، والتهابات الأسنان. يمكن أن تنتشر البكتيريا في مناطق أخرى من الجسم و عند مقارنتها بالذكور الذين يتمتعون بصحة جيدة للحيوانات المنوية ، أظهرت الأبحاث أن الرجال الذين يعانون من ضعف صحة الفم ، سواء من التجاويف المفرطة وغير المعالجة أو أمراض اللثة ، هم أكثر عرضة للإصابة بعقم الذكور.

وترتبط العديد من مشكلات صحة الفم والأسنان بانخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعف حركة الحيوانات المنوية ، وأدى علاج أمراض الأسنان وتجويفها إلى تحسين صحة السائل المنوي.

صحة الفم وخصوبة النساء

قد يصبح الجهاز المناعي شديد التفاعل بسبب أمراض اللثة ، وقد يجعل الجهاز المناعي مفرط النشاط الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة. لقد تم اكتشاف أن العقم والإجهاض وزرع الجنين غير الناجح أثناء علاج الإخصاب في المختبر (IVF) كلها أكثر شيوعًا عند النساء اللائي يعانين من فرط نشاط الجهاز المناعي.