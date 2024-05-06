شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في تناول اللحوم قد يكون علامة على نقص الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرغبة فى تناول أطعمة معينة قد يكون سببه وجود نقص فى بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها جسمك، ولعل أحد هذه الأطعمة التى قد يفرط بعض الناس فى تناولها هى اللحوم سواء الحمراء أو الدجاج، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

ويوضح التقرير أن الرغبة الشديدة فى تناول اللحوم، مثل الدجاج، قد يشير إلى وجود نقص فى مستويات الحديد لديك، خاصة أن الحديد ضرورى لنقل الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم والحفاظ على مستويات الطاقة.

وقد وجدت دراسة نشرت فى المجلة البريطانية للتغذية أن الأفراد الذين يعانون من نقص الحديد كانوا أكثر عرضة للرغبة فى تناول اللحوم، لذلك إذا كان الإراط بتناول اللحوم سببه نقص الحديد، يجب إضافة الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائى مثل الخضروات الورقية والبقوليات، أو تناول مكملات الحديد إذا لزم الأمر.

وقد يكون النهم فى تناول اللحوم سببه أيضًا النقص فى مستويات الزنك أو فى مجموعة فيتامينات "B"، كما قد يكون محاولة من الجسم لتجديد كمية البروتين التى يحتاجها، وفى هذه الحالة، يُنصح بزيادة كمية المصادر النباتية فى نظامك الغذائى مثل المكسرات والبذور والخضروات الورقية، بالإضافة إلى تناول اللحوم أيضًا ولكن باعتدال.

جدير بالذكر أن نهم تناول اللحوم قد يكون نابعًا من ثقافة المجتمع الذى نعيش فيه، وهو ما يسبب إدمان لنوع معين من الأطعمة دون غيرها، وقد تكون حالة عارضة مثل الحوامل فقد يشتهى بعضهم تناول اللحوم فى فترة الحمل.