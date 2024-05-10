شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للذئبة الحمراء.. كل ما يجب معرفته عن المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية، التي تجعل الجهاز المناعي في الجسم يهاجم أنسجته وأعضائه، ويمكن أن يؤثر على المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم والدماغ والقلب والرئتين، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.



أوضح التقرير، أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بالذئبة الحمراء، ومنها آلام المفاصل، والصداع، والطفح الجلدي، والحمى، والتعب ، وتقرحات الفم، والارتباك، وتورم الغدد، والجلطات الدموية، ويمكن أن تضعف الحالة أيضًا العظام وتسبب هشاشة العظام وقد تؤثر على القلب مما يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية.



فالعوامل الوراثية، والهرمونات، والعوامل البيئية، والتدخين أو التوتر، يمكن أن تزيد أيضًا من فرص الإصابة بهذا المرض.

وفي اليوم العالمي للذئبة الحمراء، أوضح التقرير أنه يعاني ما يقرب من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم من مرض الذئبة، منهم 1.5 مليون يعيشون في الولايات المتحدة وحدها.



واليوم العالمي لمرض الذئبة مخصص للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من هذا المرض المنهك ويعانون من أعراض متعددة في جميع أنحاء الجسم.ويركز هذا الاحتفال السنوي على الحاجة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للمرضى، وزيادة الأبحاث حول أسباب مرض الذئبة وعلاجه، والتشخيص المبكر لمرض الذئبة وعلاجه.



ويجمع اليوم العالمي لمرض الذئبة أيضًا المنظمات والأشخاص المتأثرين بالمرض في جميع أنحاء العالم ويهدف أيضًا إلى إيجاد طرق لتقليل معاناة الأشخاص المصابين بمرض المناعة الذاتية الذي قد يكون مميتًا.

حقائق عن مرض الذئبة

يتم تشخيص مرض الذئبة عادةً بين سن 15 إلى 44 عامًا ويستمر لبقية حياة الشخص. وهو أكثر شيوعاً عند النساء وحوالي 90% من المصابين بالمرض هم من الإناث، بينما يتم تشخيص 10% فقط من الرجال به.

طرق إدارة مرض الذئبة

من المهم التأكيد على الدور الحيوي للنشاط البدني في إدارة حالة المناعة الذاتية المعقدة هذه. وتعرف هذه الحالة أيضًا باسم الذئبة التي تؤثر على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتمثل النساء في حين أن إدارة مرض الذئبة قد شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يمكن المبالغة في أهمية النشاط البدني.



وفقًا لتوصيات فريق عمل دولي، يجب على الأفراد المصابين بمرض الذئبة الحمراء ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من الأنشطة أسبوعيًا، فقد ثبت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية، مما يقلل من خطر الاكتئاب والقلق، وهي أمراض مصاحبة شائعة بين الأفراد المصابين بمرض الذئبة الحمراء.



