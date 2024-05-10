شكرا لقرائتكم خبر عن خليكي هادية.. آثار نفسية سلبية لقلق الأم خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأم هي مفتاح نجاح ابنها، وبين ضغط الامتحانات، وعناء المذاكرة، تجد نفسها في حالة قلق وترقب، تسيطر عليها العصبية، قد يعلو صوتها ، وتبدأ في رحلة اضطراب الأعصاب عند التسميع والمذاكرة، وبين هذا وذاك، تشعر الكثير من الأمهات بالضغط النفسى الشديد، والشعور بالقلق والتوتر، هذه الضغوط النفسية، لا ييجب أن تتجاهلها الأم، حيث لابد من التعامل السريع معها حتى لا يتحول هذا الضغط النفسى الحاد إلى مشكلة تستمر مع الأم حتى بعد الانتهاء من فترة الامتحانات، وتؤثر عليها نفسيا وجسديا.

"الانفعال ممنوع"، نصيحة تراها بعض الأمهات صعبة المنال، ولكنها فعالة وضرورية، هكذا أكد الدكتور عادل سلطان استشارى النفسية قصر العينى، موضحا أن الانفعال والعصبية والتوتر، كلها مشاعر ناتجة عن الضغط النفسي، وكلها مضرة بالحالة النفسية والعقلية إذا ما تركناها دون وضع حد لها، الانفعال هو صورة مترجمة لمشاعر القلق، لذا لابد من السيطرة عليه.

وقدم استشارى النفسية أضرار العصبية والقلق منها:

ـ اضطرابات نفسية حادة تظل مستمرة مع الأم، مثل اضطراب القلق أو التوتر الحاد.

ـ نوبات العصبية تضر بالصحة العامة، فتظهر على الأم أعراض جسدية مثل الوهن والضعف العام، واضطراب الحالة النفسية.

ـ القلق والتوتر والعصبية تؤثر سلبا على التركيز والقدرة على احسن الإدارة والترتيب.

ـ العصبية الدائمة تسبب مشكلات نوم حادة، قد تؤدى إلى أرق حاد أو تقطع ساعات النوم.

ـ اضطراب عام وشعور بانعدام التركيز ، مما يؤثر على الحالة النفسية كمجمل.