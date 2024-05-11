شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد فرص الإصابة بالتهابات فروة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل شعرت يوما بحكة وألم فى رأسك جعلتك راغبا في الهرش؟ لابد وأنك مررت بهذه المشكلة من قبل، بعض الأعراض تدل على أنك مصاب بالتهابات في فروة الرأس، مثل الحكة والرغبة الدائمة في الهرش، رغم عدم وجود قشرة، قد تكون هناك بعض النتوءات في فروة الرأس، وقد تظهر على شكل تقشرات أو على شكل حرقة وشعور بألم حارق فيها، قد تشعر في بعض الأحيان بإحساس وخز، أو تخرج منها بعض الإفرازات مع اضطراب في نمو الشعر أو تساقطه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع معهد ميامى الطبى لبحوث الشعر.

تابع التقرير موضحا أن هناك مجموعة من المسببات والعوامل التي تزيد فرص الإصابة بالتهابات فروة الرأس والشعور بالحكة والألم فيها، والرغبة الدائمة في هرشها وحكها، ولعل أهم هذه الأسباب هو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية المناعية مثل الصدفية، فضلا عن أن تكون بصيلات شعر الإنسان تالفه منذ مدة، أو قد يكون يعاني من عدوى فطرية أو عدوى بكتيرية شديدة، كذلك كثرة العرق وتراكمه على فروة الرأس دون غسيل الرأس جيدا، يؤدي إلى هذه المشكلة أيضا، الكثير من مستحضرات العناية بالشعر والزيوت بشكل خاص قد تؤدي إلى هذه المشكلة فضلا عن انسدادات في مسام فروة الرأس.

فيما ذكر تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة، أن هذه المشكلة تنتج عن زيادة نسب الإفرازات على مسام الشعر وفروة الرأس، مما يؤدي إلى انسدادها وظهور هذه الالتهابات في فروة الراس، ينصح التقرير بعدم هرشها أو حكها أو جرحها، ولابد من التوجه للطبيب المختص الذي يحدد درجة الاصابة، والسبب وراءها وعلاج المسبب سواء كان عدوى بكتيرية أو فطرية أو نتيجة مشكلة في المسام.

ونصح التقرير كذلك بضرورة اختيار مستحضرات طبيعية خفيفة نسبيا على المسام وعلى البشرة في فروة الرأس، لعدم زيادة نسب نمو البكتيريا أو العدوى فيها، ولا تصبح مجالا رطبا لها، وهذه المشكلة تزيد من فرص تساقط الشعر وذبوله أو نقص تغذيته، ولذا لابد من المتابعة لدى طبيب مختص لعلاج تساقط الشعر بجانب علاج فروة الرأس.