شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض جسدية يسببها الغضب الحاد و5 نصائح للتخلص من نوباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغضب الحاد، والانفعالات الدائمة قد تسبب مشكلات نفسية كثيرة، حيث ورد في تقرير نشر في موقع (بيتتر هيلث) المعنى بالصحة العامة وعلاج الأمراض، أن الغضب والانفعال الدائم الناتج عن مشاعر التوتر والقلق التي تعيشها معظم السيدات، قد يخلف لديهن مشكلات صحية حادة، منها :

اضطرابات شديدة بالهضم، فتشعر باضطرابات معوية تصل حد الإصابة بالاسهال أو عسر الهضم الشديد. ارتفاعات واختلالات في مستوى ضغط الدم بشدة. اضطرابات ومشكلات بالجلد مناعية، مثال على ذلك الإكزيما. اضطربات قلبية لمن لديهن استعداد لهذه المشكلة. اضطرابات دماغية في الحالات المتقدمة. اضطراب في حالة الأعصاب واختلال حاد بها لدى البعض. أوجاع بالجسم والبطن غير مبررة.

وينصح التقرير بضرورة تجنب الغضب العارم، والانفعالات الحادة التي قد تؤدى إلى الإصابة بهذه المشكلات الصحية، كذا الاهتمام بالتقنيات الصحية لإدارة القلق والتوتر، والاهتمام بتعزيز الصحة النفسية لمواجهة أوقات الضغط النفسى والكآبة .

وفى السياق ذاته، ذكر تقرير نشر فى نشر في موقع very well mind الطبي، أن ما يفعله الغضب والتوتر والقلق بصحتك وسلامتك أمر في غاية الخطورة، وقد التقرير مجموعة من النصائح لادارة الغضب خلال فترات الضغوط، مؤكدا على أن هذه المشاعر الغاضبة تؤثر سلبا على المرأة، ومن طرق التعامل معها وإدراتها من خلال بعض التمارين النفسية السهلة التي تعزز الادراك والهدوء النفسى :