شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها يوميًا.. 9 فوائد صحية لدمج المكسرات في نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر دمج المكسرات فى نظام غذائى متوازن العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين صحة القلب، وإدارة الوزن، وتقليل خطر الوفاة بسبب الأمراض المزمنة، وذلك بفضل محتواها من العناصر الغذائية الأساسية، بما فى ذلك الدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، ويوضح تقرير موقع "Healthline" فوائد إدراج المكسرات فى نظامك الغذائى اليومى.

9 أسباب لإدراج المكسرات فى نظامك الغذائى اليومى الحفاظ على صحة القلب

المكسرات، مثل اللوز والجوز والفستق، غنية بالدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، والتى ثبت أنها تحسن مستويات الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حماية مضادة للأكسدة

المكسرات هى مصادر قوية لمضادات الأكسدة، بما فى ذلك فيتامين E والسيلينيوم والمركبات الفينولية، والتى تساعد على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية التى تسببها الجذور الحرة.

إدارة الوزن

خلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن أن تكون المكسرات إضافة قيمة لخطة إدارة الوزن عند تناولها باعتدال، على الرغم من كونها كثيفة السعرات الحرارية، إلا أن المكسرات تمنحك شعورًا بالشبع.

السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تحتوى المكسرات على مؤشر نسبة السكر فى الدم منخفض وهى غنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

الحفاظ على صحة الدماغ

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة فى بعض المكسرات، مثل الجوز واللوز، ضرورية لصحة الدماغ والوظيفة الإدراكية، حيث ارتبط استهلاك الجوز بانتظام بتحسين الذاكرة والتركيز والأداء المعرفى العام.

تحسين صحة العظام

المكسرات غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهى معادن أساسية تلعب دورًا حاسمًا فى تعزيز صحة العظام وكثافتها وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

تعتبر المكسرات مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، التى تدعم صحة الجهاز الهضمى من خلال تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك، والحفاظ على ميكروبيوم صحى فى الأمعاء، مما يقلل خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى مثل التهاب الرتج وسرطان القولون.

الوقاية من الأمراض المزمنة

استهلاك المكسرات بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب الأمراض المزمنة المختلفة، بما فى ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية

تعمل الدهون الصحية وفيتامين E فى المكسرات على تعزيز امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان فى الدهون، مثل البيتا كاروتين والليكوبين.