شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنة أولى أمومة.. فوائد الكانتلوب والموز لطفلك الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه من الأطعمة المهمة والمفيدة للجميع، ولكن للأطفال الرضع لها الكثير من الفوائد، فعند السماع للطفل بالطعام ينصح الطبيب بإعطاء الطفل بعض الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والمفيدة.

وحول ذلك أوضح الدكتور مدحت الزياد استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، أن الكانتلوب والموز من الفواكه المهمة للطفل الرضيع، فعند إتمامه للشهر السادس يمكن تناوله لهم، خاصة خلال فصل الصيف لأنها ترطب جسم الطفل.

وأضاف استشاري طب الأطفال، أن الكانتلوب والموز من الفواكه التي تتمتع بمذاق رائع ومميز ويعشقه العديد من الأطفال، وأيضًا يقلل شعور الطفل بارتفاع حرارة الطقس، لافتًا أن الكانتلوب بالأخص غني بنسبة عالية من الماء، التي تقلل الشعور بالحرارة.

وأشار إلي أن الكانتلوب والموز، من الفواكه التي تقلل فرص إصابة الطفل بالجفاف، وترطب الجسم، فالكانتلوب غني بفيتامين أ الذي من دوره الحفاظ علي البشرة والنظر، ولذا إمداد الطفل به يحميه من مضاعفات كثيرة.

وأكد، أن الكانتلوب والموز من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي لها دور قوي في تقوية الجهاز المناعي، ولذا تقلل فرص إصابة الطفل بالعدوي الفيروسية أو البكتيريا، ويرجع إحتواؤهم علي نسبة عالية من الألياف، لتسهيل حركة الأمعاء والحد من الإصابة بالإمساك، كما أنهم يعتبرات وجبة متكاملة ويمكن إعدادهم معًا وتقدمهم للطفل، فهي تزيد من شعورهم بالشبع لفترة.

