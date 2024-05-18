شكرا لقرائتكم خبر عن نأنأة صحية للطلبة فى المذاكرة وأيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المذاكرة وجمع المنهج أمر مجهد، يحتاج خلالها الطلاب لتناول أطعمة خفيفة بين الوجبة والأخرى، هذه الوجبات البينية الصغيرة يمكن أن تساعده على التركيز وإمداده بالطاقة ما يجعله أكثر قدرة على التذكر والتركيز، والحفظ وكذلك تحمل الضغوط النفسية والإجهادية التي تخلفها المذاكرة المجهدة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا المعنى بالصحة العامة، فإن هناك الكثير من الوجبات البينية التي تساعد على الإمداد بالطاقة والقوة، وعدم الشعور بالخمول أو الرغبة في ترك المذاكرة والامتثال للراحة، ولعل أهم الأكلات الخفيفة السهلة التي يتناولها الطالب وهو يذاكر، أو وهو في مرحلة التسميع، أو أثناء وقت الفراغ، وليس أثناء الوجبات الرئيسية:

- طبق من الشوفان الصحى المكون من الكربوهيدرات المعقدة يشعرك بالشبع ويزيد التركيز، مضاف إليه بعض الحليب على سبيل المثال

- كوب من الحليب الدافئ الذى يعزز التركيز والانتباه

- البرقوق أو المشمش أو الخوخ، يعزز من الشعور بالشبع والامداد بالطاقة

فيما أوضح الدكتور ماهر الجارحى استشارى الباطنة مستشفى الحميات، مجموعة من الأغذية الصحية، التي تعتبر نأنأة صحية بين الوجبات للطلاب، يتمكنون من خلالها الشعور بالشبع والتركيز:

شرائح من الخضراوات الصحية، مثل الخيار والجزر.

طيق صغير من الفواكه الصحية الغنية بالمغذيات والسكريات الطبيعة التي تعزز التركيز والانتباه والامداد بالطاقة مثل التقاح بدون القشر، لسهولة هضمه وتعزيز للصحة.

الشيكولاتة منزوعة السكر أو الشيكولاتة السوداء، تعزز التركيز والطاقة.

كوب من البرتقال العصير الطازج والطبيعى، أو الليمون الصحى.

الفول السودانى كدهون صحية ترفع نسب الأوميجا 3 والتركيز.

الترطيب الدائم يزيد التركيز من خلال العصائر والمياه، بشرط أن يكون عصير أو مشروب صحى خالى السكر.

كوب من البليلة الصحية التي تعزز الصحة والطاقة.