احذر.. الغضب الشديد قد يدمر صحتك.. ونصائح للوقاية

عندما تغضب، تتزايد مستويات هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، مما يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم وتوتر العضلات، وتهدف هذه الاستجابة الفسيولوجية قصيرة المدى إلى مساعدتك في التعامل مع التهديد الفوري. ومع ذلك، فإن مستويات الغضب المرتفعة بشكل مزمن يمكن أن تسبب دمارًا لجسمك بمرور الوقت، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فيما يلي تفصيل لبعض الأسباب الشائعة:

الحالات الصحية العقلية الكامنة

قد تكون نوبات الغضب من أعراض حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو القلق أو الاضطراب ثنائي القطب، في مثل هذه الحالات، يعد التعامل مع الحالة الأساسية أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الغضب.

الضغط

يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى جعلك سريع الانفعال وعرضة لردود الفعل الغاضبة، كما يمكن أن تساهم ضغوط العمل أو الضغوط المالية أو مشاكل العلاقات في ارتفاع مستويات التوتر.

الافتقار إلى مهارات إدارة الغضب

قد لا يكون لدى بعض الأشخاص آليات تأقلم صحية للتعامل مع الغضب، وقد يؤدي هذا إلى تصاعد الغضب بسرعة وظهوره في نوبات غضب لا يمكن السيطرة عليها.

العوامل العصبية

يمكن لبعض الحالات العصبية أن تؤثر على التنظيم العاطفي، مما قد يؤدي إلى مشاكل الغضب.

تعاطي المخدرات

يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى تقليل القدرة على التحكم في النفس وزيادة العدوانية، مما يجعل إدارة الغضب أمراً صعباً.

تاريخ الصدمات

قد يكون الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة في الماضي أكثر عرضة للغضب كآلية للتكيف.

وعدم القدرة على التحكم في غضبك قد يعرض صحتك للخطر بعدة طرق:

أمراض القلب: الغضب المزمن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

مشاكل الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤدي الغضب إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل القرحة والارتجاع الحمضي.

ضعف الجهاز المناعي: الغضب المستمر يمكن أن يضعف قدرة الجسم على محاربة المرض.

مشاكل الصحة العقلية: غالبًا ما يرتبط الغضب بالقلق والاكتئاب والتوتر.

نصائح لإدارة الغضب

إذا وجدت نفسك تعاني من الغضب، فإليك بعض النصائح لمساعدتك على إدارته بطريقة صحية:

تعرف على المحفزات الخاصة بك:

حدد المواقف أو الأشخاص الذين عادة ما يجعلونك غاضبًا.

خذ قسطًا من الراحة:

امنح نفسك وقتًا للتهدئة قبل الرد. خذ أنفاسًا عميقة أو ابتعد عن الموقف.

عبر عن نفسك بشكل حازم:

قم بتواصل احتياجاتك وإحباطاتك بهدوء ووضوح.

النشاط البدني هو وسيلة رائعة للتخلص من التوتر المكبوت وتحسين مزاجك.

مارس تقنيات الاسترخاء:

يمكن لتقنيات مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق أن تساعد في تقليل التوتر والغضب.

اطلب المساعدة من المتخصصين:

إذا كنت تواجه صعوبة في إدارة غضبك بمفردك، ففكر في طلب المساعدة من معالج أو مستشار.