10 نصائح لتجنب الإصابة بالعدوى في الشتاء

يصاب العديد من الأشخاص بالمرض في فصل الشتاء، عندما يكون هناك انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة والرطوبة، يحتاج الشخص ببساطة إلى اتباع نمط حياة صحي يتضمن المشاركة في الأنشطة البدنية، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول الأطعمة المغذية، وشرب كمية كافية من الماء، والحفاظ على النظافة الشخصية والذهاب لإجراء الفحوصات الدورية (خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية قائمة) من أجل تجنب الإصابة بالمرض في فصل الشتاء، والحد من خطر نقل المرض إلى أشخاص آخرين، في الوقت نفسه، قد يكون اتخاذ تدابير استباقية مثل تحديث جداول التطعيم مفيدًا أيضًا.

نصائح صحية يجب اتباعها في فصل الشتاء

وفقا لموقع " healthsite "، نعرض أبرز 10 نصائح وممارسات تساعدك على تجنب الإصابة بالأمراض في الشتاء.

1. حافظ على رطوبة جسمك:

أهم شيء يمكنك فعله لصحتك هو شرب الكثير من السوائل الدافئة مثل الشاي والحساء والماء للحفاظ على صحة جهازك التنفسي ومنع الجفاف.

من المهم ممارسة نشاط بدني معتدل مثل المشي أو الركض أو ممارسة اليوجا لتعزيز جهاز المناعة والصحة العامة.

3. احصل على قسط كافى من النوم:

حاول الحصول على ما بين 7 و8 ساعات من النوم كل ليلة في موسم البرد لمساعدة جسمك على محاربة العدوى والتعافي من ضغوط اليوم.

4. تناول نظام غذائي متوازن:

ركز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية لدعم جهاز المناعة لديك.

5. مارس عادات النظافة الجيدة:

اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون، خاصة بعد استخدام وسائل النقل العام، وقبل تناول الطعام، وبعد نفخ الأنف أو السعال أو العطس.

6. احصل على التطعيم:

الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا وأمراض الشتاء الأخرى لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

7.إدارة التوتر:

قم بممارسة أنشطة تساعد على تقليل التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو القراءة للمساعدة في إدارة التوتر والحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك.

8. حافظ على الدفء والجفاف:

حاول ارتداء ملابس دافئة والبقاء جافًا لتجنب الإجهاد البارد، الذي يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك.

9. تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المرضى:

حاول الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص المرضى لتقليل خطر إصابتك بالمرض. ارتدِ الكمامات عند الحاجة.

10. فكر في تناول المكملات الغذائية:

يمكن لبعض المكملات الغذائية مثل فيتامين سي والزنك والبروبيوتيك أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، استشر دائمًا الطبيب قبل إضافة أي مكملات غذائية جديدة إلى روتينك، ولا تتناول الأدوية بنفسك.

