هل يوجد علاج فعال لفيروس HMPV؟

الفيروس الرئوي البشري (HMPV) يعد من الفيروسات قديمة المعروفة منذ عام 2001، وقالت وزارة الصحة الهندية إن المجلس الهندي للأبحاث الطبية اكتشف حالتين من فيروس الرئوي البشري (HMPV) في كارناتاكا من خلال المراقبة الروتينية للعديد من مسببات الأمراض الفيروسية التنفسية، وفقا لموقع “hindstimes”.

يقترح الأطباء اتخاذ التدابير الوقائية باعتبارها الخيار الأفضل لمكافحة فيروس الجهاز التنفسي البشري.

وتم تشخيص إصابة طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر ولديها تاريخ من الالتهاب الرئوي بفيروس HMPV بعد دخولها إلى مستشفى بابتيست في بنغالورو. وقالت الوزارة إنها خرجت بالفعل من المستشفى.

وتشير البيانات من 16 إلى 22 ديسمبر إلى ارتفاع حديث في الالتهابات التنفسية الحادة، بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية، وفيروس الراينو، والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الرئوي البشري، ومع ذلك، فإن النطاق الإجمالي وشدة الأمراض المعدية التنفسية هذا العام أقل من العام الماضي. ومن المتوقع زيادة موسمية في مسببات الأمراض التنفسية في نصف الكرة الشمالي، وخاصة خلال فترة الشتاء.

ويعد تفشي الفيروس البشري الميتاني الرئوي (HMPV) يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المراقبة وآليات الكشف المبكر للحد من انتشاره، فعودة ظهور الفيروس الرئوي البشري (HMPV) تؤكد التحديات المتطورة باستمرار التي تفرضها الفيروسات التنفسية، وخاصة في التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية، كان الفيروس الرئوي البشري، وهو مسبب مرض غير معترف به نسبيًا، مساهمًا صامتًا في أمراض الجهاز التنفسي الموسمية على مستوى العالم.

وفي مختبر الدكتور دانجس، أبلغنا بشكل روتيني عن حالات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري خلال مواسم الإنفلونزا، وخاصة في الفئات السكانية المعرضة للخطر مثل الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة.

كيف يتم اكتشاف وعلاج فيروس HMPV؟

هناك اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) يظل المعيار الذهبي لتشخيص فيروس الجهاز التنفسي البشري hmpv، ولا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات لفيروس.

للوقاية يجب اتباع بعض التدابير الوقائية، مثل:

- غسل اليدين بانتظام.

-تغطية الفم أثناء السعال.

-تجنب الاتصال الوثيق بالأفراد المرضى يمكن أن تساعد في الحد من انتشاره.

لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات لفيروس HMPV، وتعتمد الإدارة في المقام الأول على الدعم، مع التركيز على الترطيب، والسيطرة على الحمى، والعلاج بالأكسجين في الحالات الشديدة.