مش بس السكر.. أطعمة تزيد خطر إصابتك بتسوس الأسنان

كشفت دراسة جديدة أن تركيبتك الجينية تؤثر على كيفية تشكيل النشا لميكروبيوم فمك- مما يؤثر بشكل خاص على خطر إصابتك بتسوس الأسنان وأمراض اللثة، ووفقًا لعلماء من جامعة كورنيل الأمريكية، فإن جين AMY1 يلعب دورًا مهمًا في كيفية استجابة البكتيريا في فمك للنشا، لذا، هل يجب عليك التوقف عن تناول الأطعمة النشوية؟

قالت الدكتورة أنجيلا بول، المؤلفة الرئيسية والأستاذة المساعدة في التغذية الجزيئية في جامعة كورنيل، التي أجرت البحث: "تم تحذير معظم الناس من أنه إذا تناولت كمية كبيرة من السكر، فتأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة".

وأضافت قائلة: "النتيجة المستفادة هنا هي أنه اعتمادًا على رقم نسخة AMY1 لديك، قد ترغب في توخي نفس القدر من اليقظة بشأن تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول تلك النشويات القابلة للهضم."

ما هو جين AMY1؟

ينتج جين AMY1 الأميليز اللعابي، وهو إنزيم يساعد في هضم النشا في الفم، كما يؤثر أيضًا على تكوين البكتيريا الفموية، مما قد يكون له آثار على صحة أسنانك.ربطت العديد من الدراسات السابقة AMY1 بتسوس الأسنان وأمراض اللثة بسبب المستويات العالية من أنواع البكتيريا المعوية.

ومع ذلك، لم يكن من الواضح كيف يتفاعل إنزيم الأميليز اللعابي مع ركيزته الرئيسية، النشا، لتغيير ميكروبيوم الفم وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

كيف أجريت الدراسة؟

وفقًا للباحثين، قاموا بجمع عينات من اللعاب من 31 شخصًا بالغًا، كل منهم بأرقام نسخ AMY1 مختلفة، وأضافوا النشا إلى العينات المزروعة، أو الأغشية الحيوية، ولاحظوا كيف تحول تكوين البكتيريا.

هل يجب عليك التخلص من النشا؟

يعتقد الخبراء أن نتائج الدراسة لا تعني أنه يجب عليك التوقف تمامًا عن تناول النشا من نظامك الغذائي.النشا هو مصدر مهم للكربوهيدرات، والتي تلعب دورًا حيويًا في النظام الغذائي المتوازن عند تناولها باعتدال. فهي توفر الطاقة والألياف، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأساسية.

تشمل الأطعمة الغنية بالنشا الحبوب والمكرونة والأرز والخبز والبطاطس والفاصوليا والذرة وحتى الموز.

وفقًا للخبراء، يجب عليك تقليل الأطعمة الغنية بالنشا من نظامك الغذائي، بدلاً من التخلص منها تمامًا، ودمجها مع مكونات أخرى عالية المغذيات لتحسين صحة الفم.