مسلسل شباب امرأة.. إزاى تتصالحي نفسيا مع تقدمك في العمر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل شباب امرأة، مرور شفاعات "غادة عبد الرازق" بحالة مزاجية سيئة بعد اكتشافها وجود شعرة بيضاء فى رأسها، ما جعلها تتعامل مع المحيطين بها بطريقة عصبية، كذلك تقوم بصبغ شعرها حتى تدارى وجود أى شعر أبيض فى رأسها.

ويعد ظهور الشعر الأبيض فى الرأس والتقدم فى السن، من الأشياء التي تثير العديد من المخاوف لدى البعض بسبب الأفكار المرتبطة بالتقدم فى العمر ووصولاً لمرحلة الشيخوخة، إلا أنه يوجد عدد من النصائح للاستمتاع بكل المراحل العمرية.

نصائح لتتصالح نفسيًا مع التقدم فى العمر

ووفقًا لموقع "Psyche" فيوجد اعتقاد بأن الحالة الصحية والنفسية لكل شخص تبدأ فى الانخفاض ببلوغه سن الخمسين، ما يعطى انطباعا أن التقدم فى العمر يعنى الشعور بالوحدة والألم، إلا أن تلك الاعتقادات ليست صحيحة تماما، حيث تشير الأبحاث المتعلقة بما يسمى بمنحنى السعادة إلى أن مستوى سعادتنا يزداد من منتصف العمر تقريبًا وحتى سن السبعين.

وصحيح أن تعلم أشياء جديدة قد يستغرق وقتًا أطول في مراحل متأخرة من العمر، بجانب البطء فى ممارسة بعض الأنشطة بشكل أكثر من المعتاد، إلا أن التقدم فى العمر بعنى زيادة الذكاء العاطفى واكتساب خبرة أكبر فى الحياة.

وفيما يلى عدد من النصائح للتعامل بشكل إيجابى مع التقدم فى العمر، وهى: ممارسة الرياضة البدنية والذهنية

تساعد ممارسة الرياضة البدنية تساعد على الحفاظ على الصحة العامة وتحسينها، فى حين تعتبر تمارين اليقظة الذهنية، مثل التأمل، بمثابة تدريب عقلي ينمي العقل لتحقيق صحة مثالية، عن طريق إستكشاف أكبر للأفكار والمشاعر والأحاسيس.

حددى أولوياتك

تحديد الأولويات فى الحياة يمنحك القدرة على التركيز على ما يمكنك فعله والاستمتاع به، وذلك لعدم إهدار طاقتك على ما لا يهمّك، أو ما لا يمكن تغييره.

تحدي افتراضاتك السلبية حول التقدم فى العمر

بتوجيه نظرك نحو الداخل لتحسين تحكمك في الانتباه، ستبدأ أيضًا باكتساب وعي أكبر بأنماط تفكيرك، بما يسهل من فكرة إعادة النظر فى الإفتراضات السلبية السائدة حول التقدم فى العمر.

التدريب على فكرة التقبل

التعامل مع التقدم في السن بوعي وقبول ومودة، سيجعلك أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات الحياة والتفاعل معها.

كونى لطيفة مع نفسك

تظهر الأبحاث وجود علاقةٍ وثيقة بين التعاطف مع الذات والرفاهية لدى كبار السن، وليس من السهل دائمًا الشعور بالتعاطف مع الذات، ولكنه مهارة مطلوبة.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

