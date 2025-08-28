فوائد التونة للحامل وما هي الكمية المسموح بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 06:59 صباحاً - يمكن للنساء الحوامل تناول التونة طالما ليس لديهن تاريخ من الحساسية تجاه هذا النوع من الأسماك قبل الحمل، حيث تقدم أسماك التونة عناصر غذائية متنوعة، مثل البروتين والحديد والكالسيوم وأنواع مختلفة من الفيتامينات التي تحتاجها المرأة الحامل ومع ذلك وفي المقابل، لا ينبغي الإفراط في تناول سمك التونة لأنها من أنواع الأسماك التي تحتوي على الزئبق لذلك، احرصي على عدم تناولها بإفراط أثناء الحمل، فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" فوائد أسماك التونة المختلفة التي يمكن أن يحصل عليها كل من الأم والجنين إذا تم طهيها بشكل صحيح وعدم تناولها بشكل زائد.

دعم أنسجة الجنين

تحتاج الأمهات خلال فترة الحمل إلى تناول البروتين لدعم نمو دماغ الجنين-الصورة من موقع AdobeStock

تحتاج الأمهات خلال فترة الحمل إلى تناول البروتين يومياً بمقدار 75-100 جرام لدعم نمو الدماغ والأعضاء الأخرى في جسم الجنين، وأظهرت دراسات مختلفة أن نقص البروتين أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

بالنسبة للنساء الحوامل، يمكن أن يساعد البروتين في تكوين أجسام مضادة لمحاربة الالتهابات المختلفة. ومن خلال تناول 100 جرام من التونة، يمكن للأمهات الحصول على ما يصل إلى 13.7 جرام من البروتين.

تعرفي إلى المزيد حول مراحل تطور الجنين في الرحم..شهراً بعد شهر

خطر الإصابة بفقر الدم

أثناء الحمل، تحتاجين إلى المزيد من الحديد لدعم نمو الجنين لذلك، ليس من الغريب أن تزيد متطلبات الحديد بنسبة تصل إلى 50٪ أثناء الحمل.

ولهذا السبب، يعرضك الحمل لخطر أكبر للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد لذا يجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، ومن بينها سمك التونة فتناول 100 جرام من التونة، يمنح الحامل ما يصل إلى 1.7 ملجم من الحديد.

الحفاظ على الوزن

زيادة الوزن أثناء الحمل أمر طبيعي، ولكن لا يزال يتعين السيطرة عليه لأنه يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات مختلفة، مثل ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل والعملقة. وتعد إحدى طرق التحكم في زيادة الوزن بالنسبة للنساء الحوامل هي اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

وتعنبر أسماك التونة من الأسماك منخفضة السعرات الحرارية والمناسبة لتناولها من قبل النساء الحوامل لأنها تحتوي على 100 سعرة حرارية فقط في كل 100 جرام.

كثافة العظام والأسنان

بجانب الكالسيوم، يحتاج جسم الحامل إلى الفوسفور للحفاظ على كثافة العظام والأسنان، لذلك تحتاج النساء الحوامل أيضاً إلى زيادة تناولهن للفوسفور لدعم تكوين العظام والأسنان لدى الجنين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الفوسفور أيضاً في تعزيز امتصاص الكالسيوم بشكل فعال وعلى النحو الأمثل في الجسم، ويمكن للنساء الحوامل الحصول على الفوسفور من سمك التونة والمكسرات وكذلك الحليب.

يمكن أيضاً أن تساعد الأوميجا 3 في التونة أيضاً في الحفاظ على صحة العظام والعضلات في الجسم وتقوية وزيادة كتلة العضلات، وزيادة القدرة على التحمل، وتقليل الدهون بالجسم.

التخفيف من غثيان الصباح

يمكن للنساء الحوامل تناول التونة للحصول على الإلكتروليتات حتى لا يتفاقم الغثيان - الصورة من موقع AdobeStock

على الرغم من أن غثيان الصباح يمكن أن يتحسن من تلقاء نفسه ولا يشكل خطورة على صحة الحمل، إلا أن الغثيان والقيء الناجم عن غثيان الصباح سيجعل النساء الحوامل غير مرتاحات، لذلك يمكن للنساء الحوامل تناول التونة للحصول على الإلكتروليتات وهي نوع من المعادن التي يمكنها الحفاظ على توازن السوائل في الجسم حتى لا يتفاقم الغثيان والقيء والضعف أثناء غثيان الصباح.

دعم التطور البصري والمعرفي للجنين

يمكن للنساء الحوامل الحصول على فوائد التونة لنمو دماغ الجنين بفضل محتوى أوميجا 3 في هذا النوع من الأسماك، كما يمكن لهذه الدهون غير المشبعة أيضاً أن تقلل من خطر الحساسية عند الأطفال المولودين وفي الوقت نفسه، بالنسبة للنساء الحوامل، تقلل الأوميغا 3 من خطر تسمم الحمل والاكتئاب.

ربما تودين التعرف إلى أنواع وأسباب تشوهات الجنين.. وكيف يمكن تجنبها؟

مخاطر تناول الكثير من التونة أثناء الحمل

التونة هو نوع من الأسماك يحتوي على الزئبق والذي إذا تم تناوله أثناء الحمل بشكل مفرط، فإنه يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والعصبي والكلى والقلب، كما تم ربط تراكم الزئبق في الدم بضعف نمو دماغ الجنين وجهازه العصبي لذلك، تأكدي من أنك تتناولين التونة بكميات محدودة أثناء الحمل.

يمكنك توزيع وجبة سمك التونة في قائمتك اليومية مع أنواع أخرى من الأسماك التي تحتوي على نسبة أقل من الزئبق، مثل البلطي والأنشوجة والسلمون.

قواعد تناول الحامل لأسماك التونة

من أجل تقليل خطر التعرض للزئبق على الأم والجنين، يجب ألا تتناولي أكثر من 12 أونصة أو حوالي 340 جراماً من التونة أسبوعياً وفي الوقت نفسه، إذا كان لديك تاريخ من حساسية التونة، فيجب عليك عدم تناول هذه السمكة على الإطلاق.

يمكنك تناول الأسماك للحامل والتي لا تقل فائدة، مثل سمك السردين والماكريل وبصرف النظر عن التحكم في الحصص، تأكدي من اختيار أسماك التونة التي لا تزال طازجة ولم يتم تخزينها لفترة طويلة وعند تجهيزها يجب طهي التونة حتى تنضج تماماً.

يمكنك أيضاً اختيار طرق طهي صحية أكثر من القلي، على سبيل المثال تحويل التونة إلى حساء أو طهيها على البخار أو تناولها في السلطات.

يجب على الأمهات أيضاً استشارة أخصائي التغذية أو طبيب التوليد للتأكد من أن نظامها الغذائي أثناء الحمل يتوافق مع احتياجاتها الغذائية اليومية وتقديم توصيات أكثر تحديداً وفقاً لحالة الأم الصحية ونمو الجنين.

ليس فقط النوع والكمية، بل يجب أيضاً مراعاة مصدر الأسماك. يمكن أن تحتوي الأسماك التي تأتي من المياه الملوثة على مستويات أعلى من الزئبق والملوثات الأخرى. لذلك، تأكدي من اختيار الأسماك من مصدر موثوق به وخالية من التلوث.

خلال فترة الحمل، يجب على الأمهات تجنب تناول الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً، بما في ذلك السوشي، حيث يمكن أن تحتوي الأسماك النيئة على بكتيريا أو طفيليات تشكل خطراً على صحة الأم والجنين ويجب التأكد من طهي الأسماك جيداً حتى تنضج تماماً.

بصرف النظر عن تناول الأسماك، من المهم للأمهات الحفاظ على نظام غذائي متوازن أثناء الحمل، لذا يجب دمج الأسماك مع مصادر البروتين الأخرى المختلفة مثل اللحوم الخالية من الدهون والبيض والمكسرات وتناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة للحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص