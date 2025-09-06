لوقف الإسهال سريعاً.. علاجات طبيعية آمنة لطفلك الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 07:11 صباحاً - يُعد الإسهال عند الرضع أمراً شائعاً، وغالباً ما يُثير قلق الآباء، وعلى الرغم من أن معظم حالات الإسهال تعد خفيفة، ويمكن علاجها منزلياً، إلا أنه من المهم معرفة كيفية علاجها بأمان.

على الجانب الآخر بالنسبة للأطفال الذين لا يزالون يعانون من حساسية تجاه بعض الأدوية، تُعدّ المكونات الطبيعية هي الخيار العلاجي الأنسب، فقد يحتاج الأطفال المصابون بالإسهال عادةً إلى علاج آمن للوقاية من الجفاف وتسريع عملية الشفاء، وهناك وفقاً لموقع"raisingchildren" العديد من المكونات الطبيعية التي يُعتقد بأنها علاجات طبيعية فعالة للإسهال عند الرضع، بما في ذلك ما يلي.

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية تُعدّ من أكثر العلاجات الطبيعية أماناً للإسهال-الصورة من موقع Freepik

على الرغم من أن حليب الأم قد يُسبب الإسهال لدى الأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر، إلا أن الرضاعة الطبيعية تُعدّ من أكثر العلاجات الطبيعية أماناً للإسهال لدى الأطفال.

يُنصح بإرضاع طفلكِ رضاعة طبيعية أكثر عند إصابته بالإسهال، ويعود ذلك إلى احتواء حليب الأم على أجسام مضادة طبيعية، تُساعد جسم الطفل على مكافحة العدوى. كما يُساعد حليب الأم في الحفاظ على سوائل الجسم ومنع الجفاف. وفي المقابل، يُنصح أيضاً للأمهات المرضعات بتجنب الأطعمة التي تُسبب الإسهال لدى الأطفال؛ حتى لا يمتص الطفل محتوياتها من خلال حليب الأم.

محلول السكر والملح

يمكن إعطاء محلول الإماهة الفموي منزلي الصنع كعلاج تقليدي للإسهال لدى الأطفال؛ لتعويض السوائل والأملاح المفقودة بسبب الإسهال.

لتحضيره، اخلطي المكونات التالية:

لتر واحد من الماء المغلي.

6 ملاعق صغيرة من السكر.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

يعد هذا الخليط مفيداً في الوقاية من الجفاف الناتج عن الإسهال.

الموز الناضج

إلى جانب كونه غذاءً، يُعد الموز علاجاً طبيعياً للإسهال عند الأطفال، ويعود ذلك إلى احتوائه على البكتين (ألياف قابلة للذوبان)، مما يساعد على زيادة كثافة البراز وتقليل تواتر التبرز.

يحتوي الموز أيضاً على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر مهم لتعويض الأملاح المفقودة. تُقدم هذه الفاكهة على شكل عصيدة أو مهروس للأطفال الذين يبدأون بتناول الأطعمة الصلبة أو بعمر 6 أشهر فما فوق.

الأرز المسلوق

يمكن أن يساعد الأرز المسلوق في تهدئة أمعاء الطفل وتقليل الإسهال؛ لأنه يحتوي على كربوهيدرات معقدة يمتصها الجسم بسهولة، وتساعد على استعادة الطاقة، ويُعد الأرز المسلوق مناسباً للأطفال الذين يبدأون بتناول الأطعمة الصلبة.

الزبادي وأمعاء الطفل

يساعد محتوى البروبيوتيك في زبادي الأطفال، على تحسين توازن البكتيريا النافعة في أمعاء الطفل، ويُسرّع من تعافيه من الإسهال.

عليكِ اختيار الزبادي السادة الطبيعي، وهو آمن للأطفال الذين يبدأون بتناول الأطعمة الصلبة، وفقاً لتوصيات طبيبك.

هريس الجزر

يحتوي الجزر المسلوق المهروس على البكتين وعناصر غذائية مثل بيتا كاروتين، وهي مفيدة لتحسين حالة أمعاء الطفل، ويمكن إعطاء هريس الجزر للأطفال الذين يتناولون الأطعمة الصلبة كعلاج طبيعي للإسهال.

التفاح والبطاطس المهروسة

يحتوي التفاح المهروس على البكتين -الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي التفاح المهروس على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد على تماسك البراز، و يُقلل هذا من حركة الأمعاء لدى الأطفال الرضع أثناء الإسهال. ويُعدّ عصير التفاح آمناً للأطفال بعمر 6 أشهر وأكثر كجزء من قائمة الأطعمة الصلبة أيضاً بفضل احتوائه على العديد من الكربوهيدرات المعقدة إلا أنها خفيفة على معدة طفلك، أما البطاطس فتساعد على تعويض الطاقة المفقودة أثناء الإسهال، مما يجعلها مناسبة كغذاء مكمل للأطفال الرضع الذين يتناولون الأطعمة الصلبة.

دقيق الشوفان (عصيدة الشوفان)

تحتوي عصيدة الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تمتص الماء في الأمعاء ويُساعد هذا على تقليل وتيرة حركة الأمعاء، ويجعل البراز أكثر صلابة، أما الشوفان فهو سهل الهضم، ويمكن خلطه مع الفاكهة للأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق.

ماء جوز الهند الطازج (كميات صغيرة)

يمكن إعطاء ماء جوز الهند الطازج كعلاج طبيعي للإسهال للأطفال، الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر بكميات صغيرة، إضافة إلى أن ماء مثل البوتاسيوم والصوديوم. يمكن أن يساعد في حالات الجفاف الخفيف، ولكن لا ينبغي أن يحل محل حليب الأم أو محلول الإماهة الفموي (ORS).

شاي البابونج

يُعرف البابونج بأنه مُكوّن طبيعي مُهدئ للمعدة، ويُعتقد بأنه علاج عشبي فعال للإسهال لدى الأطفال.

لأن تناول شاي البابونج مع البكتين (مادة طبيعية من الفاكهة) يُساعد على إيقاف الإسهال بشكل أسرع، كما يُساعد البابونج على تخفيف التقلصات والغازات، في المقابل من المهم التذكر أنه يجب إعطاء جميع هذه المكونات الطبيعية فقط للأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق باستثناء حليب الأم ومحلول الإماهة الفموي (ORS).

استشيري الطبيب دائماً قبل إعطاء أي مُكوّن مُعيّن، خاصةً إذا كان طفلكِ صغيراً جداً، أو إذا استمر الإسهال لأكثر من يومين، أو إذا كان إسهال طفلكِ مُصاحباً لأعراض أخرى، مثل البراز الدموي، أو إذا بدا عليه الجفاف.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.