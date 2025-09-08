8 طرق لتعزيز شهية طفلك الانتقائي في الطعام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - يؤثر اضطراب الأكل الانتقائي على نمو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات وغالباً ما يُربك التعامل مع طفل صعب الإرضاء لتناول الطعام الوالدين وعلاوة على ذلك، قد يشعر الوالدان بالقلق إذا استمر الأمر وفي المقابل، لا داعي للقلق؛ فيما يلي وفقاً لموقع "Kids Health"، بعض الطرق التي يمكن للوالدين القيام بها لزيادة شهية طفلهما ومتى يجب القلق واستشارة طبيب طفلك.

تجنب إجبار الطفل

اطلبي مساعدة طفلك في تحضير الطعام - الصورة من موقع Freepik

عندما لا يريد طفلك أن يتناول الطعام، قد تشعرين بعدم الصبر بل في المقابل تجبرينه بدلاً من ذلك على إنهاء طعامه، ولكن ذلك لا يجعله يرغب في تناول الطعام ولكن يصبح متردداً بشكل متزايد في تناول الطعام، لذلك، عليك القيام بأساليب أخرى أكثر فاعلية لفتح شهيته لتناول الطعام، فيمكنكِ طلب مساعدته على تحضير وجبات طعامه المفضلة معكِ.

قائمة طعام متنوعة

قد يشعر الأطفال بالملل، خاصة إذا كنت تحضرين نفس القائمة باستمرار، لذا يُعد من الأفضل أن تقومي بإعداد قائمة طعام صحية متنوعة لطفلك، فكلما كانت المكونات التي تستخدمينها أكثر تنوعاً، كان طعام طفلك صحياً.

على الجانب الآخر عليك عدم إغفال تقديم طعام طفلك بطريقة جذابة، كتزيينه ببعض الرسومات الكرتونية المفضلة وتعد هذه الطريقة رائعة لتشجيع الأطفال على تناول وجباتهم بشغف.

جدول منتظم للوجبات

عليكِ وضع جدول منتظم لوجبات طفلكِ منذ الصغر، فقد يساعدك ذلك عندما يكون طفلكِ صعب الإرضاء في تناول الطعام لأنه يعتاد على تناول الطعام في نفس الوقت وبانتظام.

على الجانب الآخر وضع جدول منتظم للوجبات سيكون له أيضاً تأثير إيجابي على أنماط الأكل لدى طفلك مع تقدمه في العمر.

وجبات خفيفة وصحية

هل تشعرين بالقلق من قلة طعام طفلك؟ يمكنكِ التغلب على هذه المشكلة بتقديم وجبات خفيفة صحية ولذيذة لطفلك تساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال، وذلك بالإضافة إلى قائمة الوجبات الرئيسية ولضمان أن تكون الوجبة الخفيفة صحية، من الأفضل أن تقومي بإعدادها بنفسك في المنزل مثل بودنج الفاكهة أو آيس كريم الفاكهة.

كميات أصغر من الطعام

إذا كان طفلك يشعر بالملل سريعاً بعد تناول الطعام ويعد من الصعب إرضاؤه، فيجب عدم تقديم كميات كبيرة من الطعام له ويعد من الأفضل إعطاء كميات صغيرة من الطعام بشكل متكرر على مدار اليوم وتقديم كمية قليلة من الطعام، ثم بعد ساعتين أو ثلاث يمكنك زيادة الكمية تدريجياً.

الكثير من الماء

غالباً ما يتناول الأطفال كميات كبيرة من الماء أثناء الوجبات، مما قد يؤدي سريعاً إلى شعورهم بالشبع وعدم رغبتهم في تناول الطعام لذا، شجعي طفلك على عدم الإفراط في تناول الماء أثناء الوجبات وتناول كوب واحد فقط أثناء الوجبة أوبعد الانتهاء من تناول الطعام، ويمكنك أعطِاء طفلك مشروباً إضافياً لتشجيعه على تناول الطعام وتجنب تقديم المشروبات المحلاة لأنها قد تزيد من شعوره بانتفاخ البطن.

إعداد الطعام بنفسه

يمكنكِ دعوة طفلك للمساعدة في تحضير الفطور أو الغداء، أو حتى اختيار أطباقه المفضلة ويمكن إعطاؤه مهمة سهلة، على سبيل المثال تحضير بعض مكونات الطعام أو مجرد تزيين الطعام وعادة، يصبح الأطفال أكثر اهتماماً بتناول الطعام إذا شاركوا في إعداده.

أطعمة غنية بالعناصر الغذائية

أحد الأمور التي يجب عليكِ التأكد منها هي غنى الأطعمة التي تتناولينها بالعديد من العناصر الغذائية كالمعادن والفيتامينات، فهي تُساعد أيضاً على تحفيز شهيتهم، وأبرز تلك المعادن الزنك، وتعد من أبرز الأطعمة التي تحتوي على الزنك لحم البقر والدجاج والأسماك والخضروات الورقية الخضراء الداكنة المختلفة.

أسباب مختلفة لانخفاض شهية طفلك

المشاكل الصحية

بعض الأمراض تتسبب في انخفاض شهية طفلك- الصورة من موقع AdobeStock

من الأسباب المحتملة لانخفاض شهية الطفل هي إصابته ببعض الأمراض مما يتسبب في فقد شهيته، والإصابة بالتهاب الحلق، والإسهال، والصداع، أو الحمى أو الحساسية وفي المقابل، قد تتحسن شهية طفلك بعد علاج الأسباب المرضية.

الشعور بالإجهاد

عندما يتعرض الأطفال للتوتر، فقد تنخفض شهيتهم أيضاً ويصعب إرضاءه، مما قد يعوق نموه وتطوره، وهناك العديد من الأمور التي قد تسبب التوتر للأطفال، وهي كالتالي.

مشاكل أكاديمية في المدرسة.

التفاعلات الاجتماعية في المدرسة، على سبيل المثال التنمر.

مشاكل داخل الأسرة، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة.

الضغط من قِبل الوالدين للحصول على درجات جيدة في المدرسة.

اكتئاب الأطفال

في كثير من الأحيان، قد يخطئ الآباء في تفسير اكتئاب طفلهم ويخلطون بين الاكتئاب والحزن فعندما يشعر الطفل بالحزن، قد تتحسن حالته المزاجية بعد فترة، لكن الاكتئاب يصعب التغلب عليه ولا يقتصر تأثير الاكتئاب على إظهار الحزن لدى الأطفال، بل يعوق أنشطتهم اليومية ويتسبب في رفض الطفل لتناول الطعام.

لذلك استشيري طبيباً فوراً لتقييم صحة طفلك. قبل البحث عن طرق لزيادة شهية طفلك، فعليك أولاً علاج أعراض الاكتئاب لديه.

فقدان الشهية العصبي

في بعض الأحيان يتغير تفكير الأطفال فيما يتعلق بأنشطة الأكل بسبب الرغبة في الظهور بمظهر جميل وجذاب ومن أجل تحقيق شكل الجسم الذي يرغبون فيه، قد يتعمد الأطفال عدم تناول الطعام لفترات طويلة من الزمن ويصبح الأطفال انتقائيين للغاية فيما يتعلق بتناول الطعام، ويفضلون تناول الأطعمة قليلة الدسم فقط. وفي المقابل، هناك أسباب أخرى لفقدان الشهية العصبي.

تناول بعض أنواع الأدوية

بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية قد تُقلل شهية الطفل، لذلك، انتبهي إلى كافة أنواع الأدوية التي يتناولها طفلك واسألي طبيبك عما إذا كان استخدامها يمكن أن يؤثر على شهية طفلك.

متى يجب عليكِ رؤية الطبيب؟

إذا لم تتحسن شهية طفلك، بل يميل بدلاً من ذلك إلى رفض تناول الأطعمة التي تقدمينها له، فيجب عليكِ استشارة الطبيب، وذلك لأن هناك العديد من الحالات الصحية التي يمكن أن تقلل من شهية طفلك، وهناك العديد من الحالات التي يجب إخبار الطبيب بها على الفور إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في تناول الطعام.

ألم في المعدة أثناء تناول الطعام.

انخفاض وزن الطفل بشكل كبير.

الشعور بانخفاض الطاقة.

القيء وضيق التنفس والسعال والتورم والطفح الجلدي بعد تناول الطعام.

سيقوم الطبيب بالمساعدة في معرفة السبب وتقديم العلاج المناسب وفقاً لحالة طفلك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص