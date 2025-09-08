كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:02 صباحاً - غالباً ما يُظهر الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن العاطفي حساسية مفرطة تجاه النقد، وخوفاً مفرطاً من الفشل، وصعوبة في تكوين علاقات صحية، وحاجة مستمرة للطمأنينة؛ فالأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن العاطفي غالباً ما يعانون من صعوبات في تنظيم انفعالاتهم، ويُظهرون ردود فعل عاطفية مفرطة، أو على العكس، كبتاً عاطفياً. قد يُطور هؤلاء الأطفال سلوكيات تجنبية، وتردداً في استكشاف بيئات جديدة، ويقظة متزايدة تجاه التهديدات المحتملة، حيث تبقى أجهزتهم العصبية في حالة تأهب، وتبحث باستمرار عن علامات الرفض أو الخطر، وكلها عوامل تضعف من شخصياتهم، ولكل خطأ سبب فما الأخطاء التربوية التي تضعف شخصية الطفل، حسب رأي الاختصاصيين التربويين والنفسيين؟

يكافح الأطفال لتطوير شعور متماسك بقيمة الذات بغض النظر عن التقدير الخارجي. وغالباً ما يستوعبون رسائل سلبية، مُكونين معتقدات سيئة عن أنفسهم وقيمهم، التي قد تستمر حتى مرحلة البلوغ إذا لم تُعالج، وإليكم سلوكيات الوالدين المُساهمة في انعدام الأمن العاطفي، وضعف شخصية الطفل:

من أكثر سلوكيات الوالدين ضرراً مقارنة الأطفال بإخوتهم أو أقرانهم أو بالمعايير المثالية؛ فالمقارنات المستمرة تُضعِف ثقة الأطفال بأنفسهم بشكل كبير، وتُسهم في تنمية سلوكيات تنافسية غير صحية. فعندما يُكثر الآباء من قول عبارات مثل "لماذا لا يُمكنك أن تكون مثل أختك/أخيك؟" أو "انظر إلى حسن سلوك شادي"، يُرسخ الأطفال في أذهانهم رسالة مفادها أنهم غير أَكْفَاء كما هم. وأظهرت الدراسات أن المقارنات بين الوالدين تُساهم في انخفاض الثقة بالنفس وزيادة القلق لدى الأطفال؛ إذ يتعلمون قياس قيمتهم وفقاً للمعايير الخارجية بدلاً من تطوير مقاييس داخلية للنجاح والقيمة.

التأديب غير المُتسق

يُنشئ التأديب غير المُتسق بيئةً غير مُتوقعة، تُشعر الأطفال بالقلق وانعدام الأمان، وعندما تتغير القواعد والعواقب بشكل مُتكرر أو تختلف بين مُقدمي الرعاية، لا يُمكن للأطفال تطوير فهمٍ موثوقٍ للتوقعات السلوكية. يُجبر هذا الغموض الأطفال على بذل موارد معرفية وعاطفية كبيرة في محاولة التكيف مع التوقعات المتغيرة بدلاً من الشعور بالأمان ضمن حدود واضحة. وحسب رأي الأطباء، فإن الأطفال الذين نشأوا في ظل تأديب غير متسق يُظهرون معدلات أعلى من المشاكل السلوكية والقلق وصعوبة ضبط النفس مقارنةً بمن نشأوا في ظل مناهج تأديبية متسقة وقابلة للتنبؤ.

وضع توقعات غير واقعية لمهارات الطفل

عندما يضع الآباء توقعات غير مناسبة لنمو الطفل أو لا تتوافق مع قدراته الفردية، فإنهم يُهيئون ظروفاً للفشل والإحباط المزمنين؛ فالتوقعات الأبوية المرتفعة بشكل غير واقعي ترتبط بزيادة السعي للكمال واضطرابات القلق لدى الأطفال، فالأطفال الذين يخضعون لتوقعات تتجاوز قدراتهم التنموية أو قدراتهم الطبيعية يستوعبون رسالة مفادها أن أفضل جهودهم لا تكفي أبداً؛ ما يؤدي إلى نمط من الشعور بالفشل وعدم الكفاءة. وأن هؤلاء الأطفال غالباً ما يطورون إما سلوكيات الكمال المنهكة أو سلوكيات التجنب للتعامل مع الخوف من الفشل الحتمي، وكلاهما يقوض النمو الصحي والأمن العاطفي.

الحماية المفرطة للطفل

من المفارقات أن سلوكيات الوالدين الرامية إلى حماية الأطفال قد تُسهم بشكل كبير في انعدام الأمن العاطفي عند تجاوزها مرحلة الحماية المفرطة؛ فالتربية المفرطة في الحماية تمنع الأطفال من تطوير مهارات التكيف الأساسية والثقة بالنفس، وذلك بحرمانهم من فرص مواجهة التحديات المناسبة لأعمارهم والتغلب عليها. فعندما يُنقذ الآباء أطفالهم باستمرار من الصعوبات أو يمنعونهم من المخاطرة المعقولة؛ فإنهم يُوحون ضمنياً بأن الطفل غير قادر على مواجهة التحديات باستقلالية. كما أنها تُنبئ بشكل كبير باضطرابات القلق في السنوات اللاحقة؛ ما يُسلط الضوء على كيف يُقوض هذا النمط حسن النية نمو المرونة العاطفية لدى الأطفال.

تجاهل المشاعر عند الطفل

عندما يتجاهل الآباء أو يقللون من شأن أو ينتقدون تعبيرات أطفالهم العاطفية بعبارات مثل "توقف عن البكاء، الأمر ليس مهماً" أو "أنت تبالغ في رد فعلك"، فإنهم يُعلمون أطفالهم أن تجاربهم العاطفية غير مقبولة أو غير مهمة، وهذا يُضعف بشكل كبير ذكاء الأطفال العاطفي وقدراتهم على تنظيم أنفسهم. يتعلم الأطفال الذين تُبدَّد مشاعرهم باستمرار عدم الثقة بتجاربهم الداخلية؛ ما يُؤدي إلى انفصالهم عن ذواتهم الحقيقية. حيث يرتبط إبطال المشاعر في مرحلة الطفولة ارتباطاً وثيقاً بصعوبات لاحقة في تنظيم المشاعر والحفاظ على علاقات مستقرة.

التساهل وغياب الحدود بين الأبوين والطفل

في حين أن الحدود الصارمة جداً قد تُشكل مشكلة، فإن غيابها تماماً يُسبب مشاكل لا تقل أهمية تُؤثر في شعور الأطفال بالأمان؛ فالأطفال الذين يُنَشَّؤُون دون حدود واضحة غالباً ما يعانون من قلق متزايد ومشاكل سلوكية. وخلافاً للحدس، تُوفر الحدود السليمة للأطفال شعوراً بالأمان والقدرة على التنبؤ، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن العاطفي؛ فالحدود المناسبة تُساعد الأطفال على تنمية شعور بالنظام والأمان يُسهل الاستكشاف والتطور السليم، في حين يُشعِر غيابها الأطفال بالانعدام والقلق بشأن حدود السلوك المقبول.

النقد بدلاً من التشجيع

عندما يُركز الآباء على الإخفاقات بدلاً من الجهود والتحسينات، فإنهم يُعززون بيئة من الإحباط المزمن؛ فالنقد يعلم الأطفال تجنب التحديات وتُنمي عقلية جامدة تُعتبر فيها القدرات ثابتة بدلاً من أن تكون قابلة للتطوير، فالأطفال الذين يتعرضون للنقد المتكرر يُرسخون تصورات ذاتية سلبية ويُطورون أنماطاً تحفيزية قائمة على الخوف. والأطفال المنتقدون دائماً في المقام الأول يطورون مرونة أقل بشكل ملحوظ في مواجهة النكسات، وهم أكثر عرضة لتفسير التحديات باعتبارها انعكاسات لعدم الكفاءة المتأصلة.

إهمال الاحتياجات العاطفية

قد يكون الإهمال العاطفي -أي عدم تلبية احتياجات الأطفال العاطفية للراحة والتقدير والتواصل- ضاراً بقدر أشكال سوء المعاملة الأكثر وضوحاً، وهو يتداخل مع النمو السليم للدماغ وتكوين التعلق؛ فعندما يكون الآباء غير متاحين عاطفياً باستمرار، أو مشتتين، أو رافضين لعروض التواصل، يطور الأطفال نماذج ناجحة للعلاقات تتسم بالتناقض وعدم الموثوقية. كما يرتبط الإهمال العاطفي بصعوبات في تنظيم المشاعر، وزيادة خطر الإصابة باضطرابات المزاج، وضعف الأداء الاجتماعي طوال العمر.

منع الطفل من حل مشاكله بنفسه

تُقوض الرقابة الأبوية المفرطة على خيارات الأطفال وأنشطتهم ومحاولاتهم لحل المشكلات نمو الاستقلالية والكفاءة. كما يرتبط منع الاستقلالية بانخفاض الدافع الداخلي وضعف التنظيم الذاتي لدى الأطفال. عندما يُملي الآباء على أطفالهم كل جانب من جوانب حياتهم أو يُسرعون في حل مشكلاتهم بأنفسهم، فإنهم يُظهرون ضمنياً عدم ثقتهم بقدراتهم؛ ما ينتج عنه إحباط احتياجات الاستقلالية من خلال الإدارة التفصيلية ويُضعف بشكل كبير نمو الكفاءة الذاتية السليمة لدى الأطفال وتحفيزهم الذاتي.

تقييد الاستكشاف المستقل

يرتبط تقييد الاستكشاف المستقل المناسب للعمر ارتباطاً وثيقاً بالحماية المفرطة والإدارة التفصيلية؛ إذ تكون فرص الاستكشاف المستقل ضرورية للتطور المعرفي وقدرات حل المشكلات. وعندما يُفرط الآباء في تقييد قدرة الأطفال على استكشاف بيئتهم، واتخاذ القرارات، والتعلم من خلال التجربة والخطأ، فإنهم يُحدون من نمو ثقتهم بقدراتهم. كما يُمكِّن الاستكشافُ المستقلُ الأطفالَ من تطوير تصورات دقيقة لقدراتهم فيما يتعلق ببيئتهم، وهو أساس أساسي للأمن العاطفي عند الأطفال.

التنمر على الطفل

يميل الآباء المتنمرون إلى السيطرة المفرطة، فبدلاً من فهم أطفالهم يُغرقونهم بالأوامر والتوجيهات والتهديدات بالعنف، أو حتى بالعنف الفعلي. يهدفون إلى تشكيل شخصيات أطفالهم وتعريفهم بتخويفهم، بدلاً من السماح لهم باكتشاف شخصيتهم. يا للأسف! يعاني أطفال الآباء المتنمرين من تدني احترام الذات ومشاكل القلق عند الطفل، ويجدون صعوبة في الثقة بالآخرين ويخشون الألفة. قد ينجح الآباء المتنمرون في تحقيق أهدافهم، لكن أطفالهم يعانون بشدة بسبب ذلك.

إعطاء نموذج سيئ للطفل

إن أول وأهم واجب على الوالدين هو أن يكونوا قدوة حسنة. ومع ذلك، هناك العديد من الآباء الذين تُعتبر سلوكياتهم السيئة قدوة سيئة لأطفالهم. الآباء الذين ينفجرون غضباً، ويلومون الآخرين، ويكذبون، أو يلعبون دور الضحية، يُدربون أطفالهم لا شعورياً على فعل الشيء نفسه. إن لوم أطفالك على السلوكيات والعادات السيئة التي علمتهم إياها أشبه بلوم المرآة على انعكاسك. تصرف بالطريقة التي تريد أن يتصرف بها أطفالك. كن الشخص الذي تريد أن يكونه طفلك. وقبل كل شيء، قبل أن تلوم أطفالك على سلوكهم، فكر في إصلاح سلوك الطفل.

التناقض والإهمال

التربية غير المستقرة تُثير قلق الأطفال "والمعالجين". الآباء الذين يُغيرون آراءهم باستمرار، ولا يتخذون موقفاً حاسماً، ويجدون صعوبة في اتخاذ القرارات أو قيادة أبنائهم بحزم، يُرجَح أن يُنتِجوا أطفالاً متقلبي المزاج. ينشأ هؤلاء الأطفال ببنية غير مستقرة وهُوِيَّات ضعيفة. يجدون صعوبة في تعريف أنفسهم، وغالباً ما يُطورون سلوكيات معارضة ومتحدية لإخفاء مخاوفهم. قد لا يكون توفير منزل مستقر ومتسق ممكناً دائماً، لكن توفير تربية مستقرة ومتسقة يبقى دائماً في متناول اليد.

ولا يتعمد الآباء إهمال أطفالهم، لكن الكثيرين يفعلون ذلك. ينشغل الكبار بأعمالهم، ويفوضون مسؤوليات التربية لأبنائهم الأكبر سناً أو أجدادهم، ويغفلون عن أحداث مهمة في حياتهم، وأسوأ من ذلك كله، يصبحون غير مستمعين جيدين -جميعها أشكال من الإهمال العاطفي التي تُضعف شعور الطفل بذاته. يعاني الأطفال المُهمَلون عاطفياً دائماً من مشاكل مزاجية وسلوكية. إن مجرد الاستماع لطفلك له تأثير علاجي يُعالج العديد من معضلات التربية؛ فالأطفال الذين يشعرون بفهم والديهم لهم لا يتصرفون بدافع لجذب الانتباه، ويكونون أقل عرضة للانخراط في سلوكيات هدامة. اقضِ وقتاً ممتعاً في الاستماع والفهم والتواصل مع طفلك. هذا لا يُكلفك شيئاً، وسيوفر عليك ثروة من فواتير العلاج في المستقبل.

تجاهل مشاكل التعلم

العديد من المشاكل السلوكية الأكاديمية هي نتيجة مباشرة لصعوبات التعلم غير المشخصة، وغالباً ما يغفل الآباء غير الصبورين، الذين يسارعون إلى وصف أطفالهم بالكسل وعدم التحفيز واللامبالاة تجاه المدرسة، عن الأسباب الحقيقية التي قد تدفع أطفالهم نحو مشاكل التعلم. حتى الأطفال الأذكياء يعانون من صعوبات في سرعة المعالجة، والوظائف التنفيذية، وضعف في الحواس والذاكرة. غالباً ما لا تظهر هذه المضاعفات الخفية إلا في المرحلة الإعدادية أو الثانوية. هذه الصعوبات تجعل التعلم تجربة مؤلمة ومرهقة. لذا وفر نقودك؛ فالعلاج النفسي لن يُساعد في حل هذه المشاكل على الإطلاق. إذا كان طفلك يُعاني من أدنى صعوبة في التعلم؛ فإن التقييم التعليمي هو الخطوة الأولى لإيجاد الحل.

