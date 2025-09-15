وفقاً لدراسات: الألعاب غير الإلكترونية سرّ الطفولة السعيدة من 1-8 سنوات

حياة الطفل مع الألعاب غير الإلكترونية

أطفال يلعبون بالمكعبات

باللعب الحر يتفاعل الطفل اجتماعياً وينمو لغوياً

أطفال صغار يلعبون مع آبائهم لعبة شد الحبل

الألعاب غير الإلكترونية توفر فرصة ذهبية للطفل للتواصل المباشر مع الآخرين، حين تجلس الأم مع طفلها؛ لتلعب لعبة المطعم أو الطبيب والمريض، فهي تخلق لحظة ممتعة، وتساعده على تطوير المهارات اللغوية والاجتماعية لطفلها.

من خلال الحوار والتقمص والخيال، يتعلم الطفل مفردات جديدة، ويكتشف كيفية التفاوض، ويجرب التعبير عن مشاعره وأفكاره، هذا النوع من الألعاب يشجع على بناء الثقة بالنفس، ويعزز قدرة الطفل على التعبير الواضح.

في المقابل، الاعتماد على الشاشات يجعل التواصل أحادي الاتجاه؛ حيث يتلقى الطفل المعلومات دون تفاعل حقيقي، ما قد يؤثر سلباً على مهاراته في الحوار والإنصات.

اللعب- غير الإلكتروني- يُحفز القدرات الحركية فيُجرب الجسد ويتعلم

أمٌّ تشارك طفلها اللعب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 08:12 صباحاً - في عالم اليوم تشير تقارير نفسية تربوية حديثة إلى أن الأطفال تحت سن الثامنة يقضون في المتوسط أكثر من ثلاث ساعات يومياً أمام الشاشات، أي ما يعادل تقريباً نصف وقت استيقاظهم، هذه الحقيقة الصادمة تُثير القلق، خاصة أن الإفراط في وقت الشاشة المبكر قد يرتبط بتأخر في المهارات اللغوية والاجتماعية للأطفال.وهنا تبرز، تلك الألعاب البسيطة الحرة التي اعتدنا عليها - نحن الآباء- في طفولتنا: المكعبات، الدمى، الكرة، وألعاب التخيل، لكنها في الحقيقة ليست مجرد وسيلة للتسلية، بل أداة أساسية لنمو الطفل المتوازن.اللقاء والدكتورة ميساء الإتربي أستاذة طب نفس الطفل تتحدث عن؛ الفرق بين حياة الطفل مع الألعاب الإلكترونية وحياته مع الألعاب الحرة، وتأثيرها على النمو الجسمي والنفسي والعقلي والاجتماعي على الطفل من 1-8 سنوات.قد يبدو التلفزيون أو الجهاز اللوحي حلاً سريعاً لإلهاء الطفل، لكنه على المدى الطويل يسرق منه لحظات لا تُعوّض من النمو والتطور،بينما تمنح الألعاب الحرة غير الإلكترونية للطفل ما يحتاجه حقاً، فهي فرصة ليتواصل، ويتحرك، ويبدع، ويستمتع بطفولته كما يجب أن تكون، وللأمهات أقول: الاستثمار في هذه الألعاب يعني تربية أطفال أصحاء ومتوازنين، بل يعني أيضاً مشاركة لحظات دافئة وذكريات لا تُنسى، اللعب ليس مجرد وقت فراغ، بل هو لغة الطفولة ومن خلالها يبني الطفل عالمه، ويخطو أولى خطواته نحو مستقبل أفضل.الخليج 365 الأم: الحركة جزء لا يتجزأ من نمو الطفل، والألعاب التقليدية تمنح جسده فرصة للاستكشاف والتجريب، عندما يستخدم الطفل يديه لتركيب مكعبات أو ترتيب قطع البازل، فهو يدرب عضلاته الدقيقة المسؤولة عن الكتابة والرسم لاحقاً.، وعندما يجري، يقفز، أو يركض خلف الكرة، فإنه يطوّر مهاراته الحركية الكبرى مثل التوازن والتنسيق.بينما تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يعتمدون على الأجهزة اللوحية لفترات طويلة، غالباً ما يُظهرون ضعفاً في هذه القدرات، مقارنة بمن يشاركون بانتظام في ألعاب حركية حرة، وبكلمات أخرى، كل لحظة يقضيها الطفل في اللعب البدني تعادل استثماراً مباشراً في صحته البدنية المستقبلية.

مع اللعب الحر ينمو الإدراك والتفكير النقدي

اللعب الحر علاج سحري للصحة النفسية والانتباه

اللعب الحر

تمنحهم مساحة آمنة للتعبير، بعيداً عن الضغوط والضجيج الرقمي.

اللعب الحر يساعد على تقليل التوتر والقلق وتعزيز القدرة على التركيز والانتباه.

اللعب الحر يساعد على تطوير مهارات التحكم العاطفي

اللعب الحر يجمع العائلة ويقوّي الروابط الأسرية

الأم والطفل يلعبان بالمكعبات الملونة

كيف تختار الأم اللعبة المثالية لطفلها؟

اللعب ليس ترفاً بل أساس يدعم تطور الدماغ؛ فالألعاب التي تعتمد على التركيب والبناء، مثل الليغو أو المكعبات الخشبية، تفتح أمام الطفل مساحة للتجريب، حل المشكلات، والابتكار.من خلال هذه التجارب، يكتسب الطفل مهارات التفكير المنطقي والتخطيط واتخاذ القرار، حتى الأخطاء تصبح وسيلة للتعلم؛ حيث يكتشف بنفسه ماذا يعمل وما لا يعمل.على سبيل المثال، حين يحاول بناء برج عالٍ من المكعبات ويسقط، يتعلم درساً عملياً في التوازن والهندسة أكثر من أي درس نظري يُحفز الخيال ويمنح الطفل (free play)، كما أن اللعب الحر غير الموجّه يتيح حرية طرح الأسئلة واستكشاف الإجابات.هذا النوع من التعليم العملي المبكر يزرع في داخله حب الاكتشاف الذي سيرافقه طيلة حياته.لا يخفى على أي أمّ أن الأطفال يحتاجون إلى تفريغ طاقاتهم ومشاعرهم، مع الألعاب غير الإلكترونية.. فهي:تشير دراسات إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتاً كافياً في اللعب غير الموجه، يتمتعون بقدرة على التركيز أطول بنسبة تصل إلى 37% مقارنة بغيرهم.بالمقابل، الإفراط في استخدام الأجهزة قد يؤدي إلى زيادة القلق واضطراب النوم وحتى الميل للعزلة، وهنا يظهر بوضوح أن "اللعب التقليدي" ليس مجرد تسلية، بل هو خط دفاع أساسي لصحة الطفل النفسية.اللعب مع الأم أو الأب يخلق لحظات دافئة تبقى في ذاكرة الطفل مدى الحياة، حين يشارك الأهل أطفالهم في لعبة غميضة، أو يرافقونهم في نزهة لاستكشاف الطبيعة، فإنهم لا يعززون مهاراتهم الجسدية فقط، بل يقوون الروابط العاطفية بينهم.كما أن الألعاب غير الإلكترونية غالباً ما تكون أكثر أماناً من البدائل الرقمية؛ حيث تقلل من خطر التعرض لمحتوى غير ملائم أو مشكلات الإدمان الرقمي.كما أثبتت الدراسات أن اللعب في الهواء الطلق يطوِّر التوازن الجسدي والانتباه، ويمنح الطفل قدرة طبيعية على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات آمنة.عند التفكير في الألعاب، ليس المطلوب إنفاق أموال طائلة، بل يكفي التركيز على:الألعاب البسيطة مثل البازل والمكعبات قد تكون أكثر فاعلية من الألعاب الإلكترونية المتطورة.مراعاة عمر الطفل عند اختيار اللعبة، وتجنب الأجزاء الصغيرة التي قد تشكل خطراً.الألعاب التي تسمح بأكثر من طريقة للعب تحفز خيال الطفل.اختيار ألعاب يمكن لعبها مع الأهل أو الأصدقاء؛ لتشجيع التفاعل الاجتماعي.