الأكل العاطفي عند الأطفال.. وكيف يمكن التغلب عليه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 08:07 صباحاً - هل سبق ورأيتِ طفلك يفرط في تناول الطعام عندما تكونين في حالة انفعال؟ تُعرف هذه الحالة بالأكل العاطفي فإذا تُركت دون علاج، فقد يكون للإفراط في تناول الطعام في هذه الحالة عواقب صحية سلبية لأن الأكل العاطفي لا يصاحبه عادةً شعور بالشبع وتُمارس هذه العادة عادةً لتخفيف الحزن أو التوتر، إليكِ وفقاً لموقع "webmd" أبرز أسباب وعلامات الأكل العاطفي لدى الأطفال وكيفية علاج طفلك والتخلص منها.

أسباب الأكل العاطفي عند الأطفال

الأنظمة الغذائية الصارمة تسبب الأكل العاطفي-الصورة من موقع Freepik

إليكِ الأسباب المختلفة للأكل العاطفي عند الاطفال:

القلق والتوتر .. عندما يشعر الطفل بالقلق والتوتر، فإنه يشعر بمشاعر شديدة ليصبح جسمه متوتراً ولديه رغبة شديدة لتناول الطعام.

.. عندما يشعر الطفل بالقلق والتوتر، فإنه يشعر بمشاعر شديدة ليصبح جسمه متوتراً ولديه رغبة شديدة لتناول الطعام. الأحداث المفاجئة قد يُصاب طفلك بالضغوطات بسبب الأحداث المفاجئة روتين الطفل اليومي والتي تمنعه من ممارسة الأنشطة مما يُسبب له الملل وفي النهاية، يُلهي الطفل نفسه عن هذا الملل بتناول الطعام.

قد يُصاب طفلك بالضغوطات بسبب الأحداث المفاجئة روتين الطفل اليومي والتي تمنعه من ممارسة الأنشطة مما يُسبب له الملل وفي النهاية، يُلهي الطفل نفسه عن هذا الملل بتناول الطعام. الأنظمة الغذائية الصارمة قد تتسبب في لجوء الطفل إلى الأكل العاطفي، لأن محاولة قطع الأشياء غير الصحية غالباً ما تؤدي إلى تقييد أحجام حصص الطفل من الوجبات ويعد تقييد تناول الطعام وهو أحد أكبر المحفزات للأكل العاطفي لدى الأطفال. تعرفي إلى المزيد حول أفضل التقنيات لتقليل أعراض التوتر لدى طفلك

علامات الأكل العاطفي عند الأطفال

هناك عدة علامات قد تشير إلى معاناة الطفل من الأكل العاطفي. هذه العلامات هي:

غالباً ما يظهر الأكل العاطفي فجأة ويجعل الطفل يتوق إلى تناول أطعمة معينة.

الإفراط في تناول الطعام يعد سمة أخرى من سمات الأكل العاطفي ومهما أكل الطفل لا يشعر بالشبع ويستمر في الأكل.

شعور الطفل بالضيق العاطفي، مثل الخجل أو الذنب بشأن عاداته الغذائية، هو علامة على الأكل العاطفي.

كيفية التوقف عن الأكل العاطفي عند الأطفال

إذا تكرر تناول الطعام العاطفي، فقد يؤدي إلى السمنة. لذلك، لا تتجاهلي هذه الحالة وحاولي معالجتها لدى طفلك بالطرق التالية:

البحث عن محفزات التوتر

أول شيء يمكنكِ القيام به لتوقف طفلك عن عادة الإفراط في تناول الطعام عندما يكون عاطفياً هو معرفة سبب التوتر الذي يشعر به، على سبيل المثال، سواء كان ذلك بسبب فترة الامتحانات أو تشاجر مع صديقه، أو كان متوتراً في المدرسة.

بعد ذلك، يمكنكِ البدء بالتفكير في كيفية التغلب عليها وحاولي أن تجعلي طفلك يثق بكِ للتكلم عن مشاكله والبحث عن حلول.

ممارسة أنشطة مفضلة

املائي وقت فراغ طفلك بأنشطة يستمتع بها بشكل مؤقت، مثل البستنة، ومشاهدة الأفلام، وقراءة المجلات، والاستماع إلى الموسيقى، أو ممارسة الألعاب، وقد يصرف هذا انتباه الطفل عن الإفراط في تناول الطعام عند الشعور بالتوتر.

للاسترخاء، جرّبي اليوجا أو التأمل أو ممارسة الرياضة، مثل ركوب الدراجات أو الركض أو تمارين اللياقة البدنية. إلى جانب تخفيف التوتر الذي يُحفّز الأكل العاطفي، يُمكن أن تُقلّل الرياضة من خطر الإصابة بالأرق.

ربما تودين التعرف إلى أفكار لشغل أوقات فراغ الأطفال حسب عمرهم

تناول الأطعمة المغذية

إذا شعر طفلك برغبةٍ في الإفراط في تناول الطعام وهو في حالةٍ نفسيةٍ مُرهِقة، فحاولي أن تجعليه يأخذ نفساً عميقاً أولاً سيُهدئ هذا عقله ويساعده على اتخاذ خياراتٍ غذائيةٍ أكثر وعياً وبدلاً من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الشوكولاتة والآيس كريم والكعك والحلوى ورقائق البطاطس، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحته، فمن الأفضل التحول إلى تناول الأطعمة الصحية، مثل الفواكه والخضروات أو الأطعمة الأخرى منخفضة السعرات الحرارية.

كمية كافية من الماء

تناول كمية كافية من الماء، من 2 إلى 2.5 لتر يومياً-الصورة من موقع AdobeStock

تناول كمية كافية من الماء، من 2 إلى 2.5 لتر يومياً، يُساعد الطفل على الشعور بالشبع. ذلك لأن الماء يملأ معدته وترسل إشارة إلى الدماغ بأنه لم يعد جائعاً، وهذا قد يمنعه من تناول الطعام، حتى في أوقات التوتر، بالإضافة إلى القدرة على تقليل الإفراط في تناول الطعام عند الشعور بالعاطفة، فإن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يمنع الجفاف أيضاً.

تقنيات الاسترخاء

يمكن أن يساعد الاسترخاء طفلك على الهدوء عند الشعور بالتوتر وبهذه الطريقة، يمكن التفكير بوضوح أكبر قبل اتخاذ قرار تناول الطعام عندما يكون في حالة انفعال. وقد يساعده هذا أيضاً على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

ممارسة التأمل

عندما يشعر الطفل برغبة في الإفراط في تناول الطعام، جرّبي التأمل، مثل اليقظة الذهنية، وهذا النشاط يُخفف التوتر ويُقاوم المحفزات التي تُحفّز الرغبة في الإفراط في تناول الطعام عند الشعور بالتوتر.

للتأمل، ابحثي عن مكان هادئ واجلسي بصحبة طفلك ثم اجعليه يركّز على الشعور الذي يشعر به ويعترف بأسبابه مع التركيز على التنفس بانتظام.

شراء الوجبات السريعة

عندما يشعر الطفل بالتوتر ويرغب في الإفراط في تناول الطعام، قد يجد نفسه يشتهي أطعمة متنوعة ولتجنب الإفراط في تناول الطعام، تجنبي شراء أو طلب كميات كبيرة له من عند التوتر، وبدلاً من ذلك، حضّري كميات صغيرة من الأطعمة في المنزل وقدميها له عند الشعور بالرغبة في تناول الوجبات السريعة.

فقد لا يكون الأمر سهلاً، لكن يمكنك مساعدة طفلك على التوقف عن الإفراط في تناول الطعام عند الشعور بالانفعال.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص