شاهد بالفيديو.. حشود جماهيرية ضخمة تستقبل “البرهان” لحظة وصوله مدينة الأبيض

حظي رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد الأعلى للقوات المسلحة, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, باستقبالات حاشدة من المواطنين بمدينة الأبيض, بشمال كردفان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “البرهان”, زار مدينتي بارا, والأبيض, في سياق متابعة التطورات الأمنية والعسكرية في الإقليم، الذي شهد مؤخراً عمليات عسكرية مكثفة لاستعادة السيطرة على عدد من المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الدعم السريع.
واستهل رئيس مجلس السيادة, جولته بتفقد القوات المسلحة في مدينة بارا، عقب إعلان تحريرها من قبضة الدعم التي وصفها بـ”الإرهابية”. وخلال زيارته، وقف على الأوضاع الميدانية للقوات النظامية والمساندة، مشيداً بما وصفه بـ”البسالة والتضحيات” التي قدمتها الوحدات العسكرية في سبيل استعادة السيطرة على المدينة.
وأكد البرهان أن العمليات العسكرية مستمرة في محور كردفان، وأن القيادة العسكرية عازمة على حسم التمرد بشكل نهائي وتحرير كل المناطق التي وصفها بأنها “دنّستها المليشيا”.
