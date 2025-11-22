المغرب يغادر كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة بهدف "قاتل"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: فشل المنتخب المغربي تحت 17 سنة، مساءالجمعة، في بلوغ دور نصف نهائي كأس العالم لهذه الفئة، وذلك بعد خسارته أمام نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف، لحساب دور ربع نهائي البطولة التي تحتضنها قطر.

ونجح المنتخب البرازيلي في التسجيل عن طريق مهاجمه ديل في الدقيقة 16، قبل أن يعادل المهاجم زياد باها للمنتخب المغربي في آخر أنفاس الشوط الأول من ضربة جزاء.

وجاء الشوط الثاني متكافئا بين الفريقين، قبل أن ينجح المنتخب البرازيلي في خطف هدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق لاعبه "ديل".